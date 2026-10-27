Dove vedere Torino-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Il confronto tra Abate e Fabregas andrà in scena oggi, martedì 27 ottobre, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico - Grande Torino di Torino. Il direttore di gara sarà Collu della sezione di Cagliari.

Dove vedere Torino-Como in diretta tv

Torino-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.