Dove vedere Torino-Como in tv? Dazn o Sky, orario
Al via la nona giornata di Serie A. Il primo turno infrasettimanale di questo campionato vedrà la sfida allo Stadio Olimpico - Grande Torino tra i granata di Abate, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, contro il Como di Fabregas, che a loro volta cercano il quarto successo di fila in tutte le competizioni.
Torino-Como, l'orario
Il confronto tra Abate e Fabregas andrà in scena oggi, martedì 27 ottobre, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico - Grande Torino di Torino. Il direttore di gara sarà Collu della sezione di Cagliari.
Dove vedere Torino-Como in diretta tv
Torino-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Torino-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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