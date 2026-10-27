Sassuolo-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Aquilani e Gattuso, il risultato LIVE

18:31

1' - Partiti! Via a Sassuolo-Lazio

Partiti! Calcio d'inizio, via Sassuolo-Lazio.

18:27

Squadre in campo, arbitra Zufferli di Udine

Squadre in campo, sta per iniziare Sassuolo-Lazio. Arbitra Zufferli della sezione AIA di Udine.

18:13

Gattuso prima di Sassuolo-Lazio: "Diecimila tifosi al seguito è motivo d'orgoglio"

Gattuso a Dazn prima di Sassuolo-Lazio: "Diecimila tifosi al seguito? Per noi è un motivo di orgoglio. Siamo orgogliosi di questo. Ci dobbiamo fare trovare pronti. Il Sassuolo gioca molto bene, hanno quattro giocatori offensivi, possono farci male. Ringrazio i tifosi: è martedì, non è vicino, grazie a loro per la testimonianza e l'affetto. Speriamo di riuscire a fare una partita importante e di renderli orgogliosi. Aquilani? Un bellissimo rapporto, il nostro. Da giocatore era intelligente e sta dimostrando di esserlo anche da allenatore. Esperime un calcio molto propositivo, rischia tantissimo. Ha fatto bene a Catanzaro, il Sassuolo meritava qualcosa in più perché gioca da grande squadra. Farà una grandissima carriera. Belahyane ha detto che devono essere undici Gattuso? Con undici Gattuso ne vinci poche (ride). Stiamo esprimendo un bel gioco, carattere, è una componente importante che si chiama umiltà, voglia di sorprendere e far fatica in campo. Non dobbiamo abbassare questo livello, se vogliamo giocare di fioretto, senza corse con veemenza, senza aiutare il compagno, diventa tutto più difficile".

18:11

Palmieri prima di Sassuolo-Lazio: "Consapevoli delle difficoltà del campionato"

Il direttore sportivo del Sassuolo, Palmieri, a Dazn prima del match con la Lazio: "Ci siamo accorti che le ultime partite non le abbiamo fatte nella maniera migliore, alcuni episodi non sono stati fortunatissimi, ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato. Siamo attenti alla crescita della squadra, sappiamo che il cammino è ancora lungo e tortuoso, ma l'obiettivo resta la salvezza. Sarà dura, durissima. C'è la consapevolezza di sapere cosa dobbiamo fare. Ci vuole tempo, nell'arco del campionato ci sono difficoltà, specialmente con le squadre dello stesso livello. Ci dobbiamo calare nella mentalità di dover affrontare le partite con la giusta cattiveria. Ma abbiamo giocatori importanti e sono convinto che tireremo fuori il meglio".

18:10

La situazione in classifica prima di Sassuolo-Lazio

Serie A, la situazione in classifica prima di Sassuolo-Lazio. (Opta)

18:07

Le sensazioni di Cinquegrano e Frattesi prima di Sassuolo-Lazio

Cinquegrano a Dazn prima di Sassuolo-Lazio: "Prepariamo ogni partita per vincere. La Lazio è forte, ma noi vogliamo provare a casa il risultato".

Frattesi a Dazn prima di Sassuolo-Lazio: "Sempre bello tornare qui. Sembra di rivivere i tempi di Sassuolo, per una giornata. Mi fa piacere rivedere magazzinieri, fisioterapisti. Due anni bellissimi, è sempre emozionante tornare qui. I cori dei tifosi? Bello, vuol dire che sto dando qualcosa, soprattutto a livello caratteriale. Mi ripaga della scelta che ho fatto. Se in casa non ci sono io me li godo in trasferta, va benissimo così".

18:03

Diecimila tifosi biancocelesti al Mapei Stadium

Diecimila tifosi biancocelesti al Mapei Stadium. Se la Lazio non gioca in casa, poco ci manca.

17:57

La protesta dei tifosi del Sassuolo

I tifosi del Sassuolo hanno annunciato una forma di protesta contro prezzi, orari e programmazione del calcio moderno. Il gruppo Sic Ex Mvrice Gemmæ resterà fuori dal settore per i primi 15 minuti. Non si tratta di una contestazione alla squadra di Alberto Aquilani. Il comunicato: "Questa decisione è frutto di una linea che ormai perseguiamo da anni per la quale abbiamo sempre disertato partite, anche importanti, per prezzi folli e protestato per orari scellerati in giornate lavorative. Dal 15' faremo il nostro ingresso sugli spalti e sosterremo la squadra come sempre fatto. Invitiamo tutta la tifoseria a rispettare e, possibilmente, condividere questa iniziativa, lasciando inizialmente vuoti i gradoni. Per un calcio giusto e popolare".

17:55

Riscaldamento in corso

Si riscaldano Sassuolo e Lazio, tra 35 minuti il calcio d'inizio della sfida al Mapei Stadium.

17:45

Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali

Sassuolo-Lazio, il riepilogo delle formazioni ufficiali.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. A disposizione: Satallino, Muric, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Adžić, Matić, Van Der Brempt, Idzes, Dominguez, Obrador, Sulemana, Pierini. Allenatore: Aquilani.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. Allenatore: Gattuso.

17:43

I giocatori a disposizione di Aquilani

I giocatori a disposizione di Aquilani: Satallino, Muric, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Adžić, Matić, Van Der Brempt, Idzes, Dominguez, Obrador, Sulemana, Pierini.

17:38

I giocatori a disposizione di Gattuso

I giocatori a disposizione di Gattuso: Motta, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti.

17:35

Lazio, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale della Lazio.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

17:34

Sassuolo, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale del Sassuolo.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.

17:30

Un'ora al calcio d'inizio di Sassuolo-Lazio

Ci siamo! Manca solo un'ora al calcio d'inizio di Sassuolo-Lazio. A breve le formazioni ufficiali.

17:25

Sassuolo-Lazio, i convocati di Gattuso

Sassuolo-Lazio, i convocati di Gattuso: sciolti i dubbi su Pinamonti. Il tecnico biancoceleste ha diramato l'elenco dei calciatori a disposizione per la sfida del Mapei Stadium. Torna il centravanti. LEGGI TUTTO

17:20

Dove vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv e streaming

Dove vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

17:15

Tutte le curiosità prepartita su Sassuolo-Lazio

Sassuolo-Lazio, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)