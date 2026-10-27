Roma-Cagliari diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
Dopo il pareggio show nel weekend al Maradona contro il Napoli, la Roma torna in campo all'Olimpico. Nel turno infrasettimanle valido per la nona giornata del campionato di Serie A, i giallorossi ospitano il Cagliari di Piscane. Un avvio di stagione spettacolare, poi gli ultimi due stop contro Monza e Bologna: i sardi in cerca di riscatto contro la squadra di Gasperini. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:27
Roma-Cagliari, cresce l'attesa
Tutto pronto all'Olimpico per la sfida tra Roma e Cagliari, valida per la nona giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.
Stadio Olimpico - Roma
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