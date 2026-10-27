Il Como firma una rimonta spettacolare all'Olimpico e batte il Torino 3-1 , ribaltando una partita che sembrava ormai nelle mani dei granata. La squadra di Fabregas segna tre gol in appena otto minuti nel finale, conquistando una vittoria preziosissima e interrompendo la corsa del Toro verso il quarto successo consecutivo in campionato. Decisive le reti di Ramon, Nico Paz e Baturina , che cancellano il vantaggio iniziale firmato da Che Adams.

Torino-Como 1-3: Adams illude i granata, poi la rimonta della squadra di Fabregas

Primo tempo giocato a ritmi elevatissimi all'Olimpico, con entrambe le squadre subito aggressive e determinate a prendere il controllo della partita. Il Como si rende pericoloso con Douvikas, che trova anche la via della rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. A sbloccare il risultato è invece il Torino al 24', grazie a Che Adams, bravo a portare avanti i granata. La formazione di casa gioca un'ottima prima frazione, anche se nel finale rischia sulla conclusione di Da Cunha, vicino al pareggio. Nella ripresa la partita resta vivace e ricca di occasioni. Il Como aumenta la pressione e colpisce due traverse, mentre anche il Torino centra il legno, andando vicino al raddoppio. I granata sembrano poter gestire il vantaggio e conquistare la quarta vittoria di fila, ma nel finale cambia tutto. La squadra di Fabregas trova tre reti nello spazio di appena otto minuti, ribaltando completamente il risultato. Prima Ramon firma il pareggio, poi Nico Paz completa la rimonta e infine Baturina mette il sigillo definitivo sul successo dei lombardi. Una doccia fredda per il Torino, che vede sfumare una vittoria solo assaporata.