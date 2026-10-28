Dove vedere Milan-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Il Bologna di Raffaele Palladino fa visita al Milan di Ruben Amorim in occasione del turno infrasettimanale che vale la nona giornata del campionato di Serie A . Emiliani reduci dal convincente successo di Cagliari, mentre i rossoneri sono riusciti a ritrovare la vittoria in quel di Udine, contro la formazione allenata da Kosta Runjaic. Per Modric e compagni, ad oggi, la classifica dice -7 dalla vetta , con una gara in meno rispetto alla Lazio di Gattuso.

Il match di San Siro andrà in scena oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio "Giuseppe Meazza", pronto ad ospitare il confronto tra Amorim e Palladino. Direzione di gara affidata al sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, quarto ufficiale in occasione dell'ultimo Napoli-Roma e protagonista dell'episodio con Massimiliano Allegri ( poi espulso e squalificato due giornate dal giudice sportivo ).

Dove vedere Milan-Bologna in diretta tv

Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.