Dove vedere Milan-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Il Bologna di Raffaele Palladino fa visita al Milan di Ruben Amorim in occasione del turno infrasettimanale che vale la nona giornata del campionato di Serie A. Emiliani reduci dal convincente successo di Cagliari, mentre i rossoneri sono riusciti a ritrovare la vittoria in quel di Udine, contro la formazione allenata da Kosta Runjaic. Per Modric e compagni, ad oggi, la classifica dice -7 dalla vetta, con una gara in meno rispetto alla Lazio di Gattuso.
Milan-Bologna, l'orario
Il match di San Siro andrà in scena oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio "Giuseppe Meazza", pronto ad ospitare il confronto tra Amorim e Palladino. Direzione di gara affidata al sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, quarto ufficiale in occasione dell'ultimo Napoli-Roma e protagonista dell'episodio con Massimiliano Allegri (poi espulso e squalificato due giornate dal giudice sportivo).
Dove vedere Milan-Bologna in diretta tv
Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS