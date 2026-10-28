Dove vedere Venezia-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
Turno infrasettimanale di Serie A che mette di fronte il Venezia di Davide Nicola e l'Inter di Cristian Chivu, campione d'Italia in carica e in testa alla classifica insieme alla Lazio di Gattuso all'alba di questa nona giornata di campionato. Nerazzurri chiamati a rispondere proprio ai biancocelesti, ieri corsari a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con il'attesissimo derby di Milano all'orizzonte. Massiccio turnover per il tecnico romeno, mentre l'ex allenatore di Crotone e Cagliari vuole subito riscattare il ko di Marassi con il Genoa.
Venezia-Inter, l'orario
Il confronto tra Nicola e Chivu andrà in scena oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio "Pier Luigi Penzo" di Venezia. Direzione di gara affidata al sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino.
Dove vedere Venezia-Inter in diretta tv
Venezia-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Venezia-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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