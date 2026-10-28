Dove vedere Monza-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
Riflettori puntati sul Napoli di Massimiliano Allegri (squalificato, in panchina ci sarà il vice Landucci), protagonista del turno infrasettimanale che vale la nona giornata del campionato di Serie A. Una volta archiviato il pirotecnico pareggio con la Roma di Gasperini, gli azzurri si apprestano ad affrontare la trasferta di Monza contro l'undici allenato da Ivan Juric, che vive un buon momento di forma. Partenopei in ritardo in classifica, come testimoniano i soli 11 punti accumulati in otto partite disputate.
Monza-Napoli, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio Brianteo di Monza, dove la squadra di Ivan Juric ospiterà il Napoli di Massimiliano Allegri. L'arbitro dell'incontro sarà il sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta.
Dove vedere Monza-Napoli in diretta tv
Monza-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Monza-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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