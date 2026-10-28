Dove vedere Monza-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Dove vedere Monza-Napoli in diretta tv

Monza-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.