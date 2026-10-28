Dove vedere Genoa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo aver battuto a domicilio il Lecce di Di Francesco, la Juventus di Luciano Spalletti ritrova un altro ex Roma come Daniele De Rossi, oggi alla guida di un Genoa reduce dall'importantissimo successo con il Venezia di Nicola. Turno infrasettimanale di Serie A che costringe ambo gli allenatori a cambiare qualcosa dal 1', con i bianconeri chiamati ad affrontare il Napoli di Allegri nel prossimo posticipo domenicale. Prosegue l'emergenza infortuni per la Vecchia Signora, sempre orfana dei lungodegenti Yildiz, Thuram e Locatelli, senza dimenticare Celik e Nico Gonzalez.
Genoa-Juve, l'orario
A Marassi va in scena la sfida che vede protagoniste Genoa e Juventus, avversarie a partire dalle ore 20:45 di oggi, mercoledì 28 ottobre. Arbitra il match il sig. Daniele Doveri della sezione di Roma.
Dove vedere Genoa-Juve in diretta tv
Genoa-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Genoa-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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