Dove vedere Genoa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo aver battuto a domicilio il Lecce di Di Francesco, la Juventus di Luciano Spalletti ritrova un altro ex Roma come Daniele De Rossi , oggi alla guida di un Genoa reduce dall'importantissimo successo con il Venezia di Nicola. Turno infrasettimanale di Serie A che costringe ambo gli allenatori a cambiare qualcosa dal 1', con i bianconeri chiamati ad affrontare il Napoli di Allegri nel prossimo posticipo domenicale. Prosegue l'emergenza infortuni per la Vecchia Signora, sempre orfana dei lungodegenti Yildiz, Thuram e Locatelli, senza dimenticare Celik e Nico Gonzalez.

Dove vedere Genoa-Juve in diretta tv

Genoa-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.