Cherubini: "Bisogna dare tempo a Gilardino"

Dove vedere Parma-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la nona giornata di Serie A: le probabili scelte di Gilardino e Runjaic
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 28.10.2026, 10:43

Serie AparmaUdinese

1 / 2

Successiva

Allo stadio "Tardini" di Parma si giocano tantissimo Alberto Gilardino e Kosta Runjaic, chiamati a riscattare gli ultimi risultati negativi per consolidare le rispettive panchine. Tre sconfitte in tre partite per i ducali sotto la nuova gestione tecnica, con un solo gol fatto e otto reti subite a referto. Sponda friulana, in bilico il manager tedesco, confermato dall'Udinese nonostante i sei ko consecutivi alle spalle. Fondamentale, per rialzare la testa, il recupero di Zaniolo.

Parma-Udinese, l'orario

Lo scontro salvezza del "Tardini" si disputerà oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 18:30. Direzione di gara affidata al sig. Davide Massa della sezione di Imperia.

Udinese, per Runjaic la distanza è un fatto di lingua

Dove vedere Parma-Udinese in diretta tv

Parma-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS