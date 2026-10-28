Dove vedere Parma-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
Allo stadio "Tardini" di Parma si giocano tantissimo Alberto Gilardino e Kosta Runjaic, chiamati a riscattare gli ultimi risultati negativi per consolidare le rispettive panchine. Tre sconfitte in tre partite per i ducali sotto la nuova gestione tecnica, con un solo gol fatto e otto reti subite a referto. Sponda friulana, in bilico il manager tedesco, confermato dall'Udinese nonostante i sei ko consecutivi alle spalle. Fondamentale, per rialzare la testa, il recupero di Zaniolo.
Parma-Udinese, l'orario
Lo scontro salvezza del "Tardini" si disputerà oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 18:30. Direzione di gara affidata al sig. Davide Massa della sezione di Imperia.
Dove vedere Parma-Udinese in diretta tv
Parma-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Udinese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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