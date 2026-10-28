Mbangula ne fa tre e il Bologna passa 4-2 a San Siro: al Milan non basta Cisse
MILANO - Nel match del turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie A, arriva la prima sconfitta in campionato per il Milan di Amorim, fin qui imbattuto, beffato in casa dal Bologna di Palladino, che passa per 4-2 a San Siro. Un successo tanto sorprendente, quanto meritato e che rilancia in classifica i felsinei, mentre i rossoneri perdono contatto dalle prime quattro, scivolando a due punti dal Como.
Cisse risponde a Mbangula
Primo tempo pirotecnico a San Siro, con il vantaggio del Bologna firmato da Mbangula all'8' sull'imbucata dell'ex Pobega. La reazione del Milan non si fa attendere e al 14' arriva il pari rossonero: Theate entra in panico sulla pressione dell'indiavolato Hutchinson e Cisse firma l'1-1. Al 27' il sorpasso milanista, con gli stessi protagonisti: ancora Hutchinson mette in crisi Theate, tiro-cross di Traoré e ancora zampata di Cisse per il 2-1. Emiliani a questo punto tramortiti e padroni di casa che chiudono la frazione senza trovare il colpo del ko, merito anche di un ottimo Skorupski.
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