Mbangula ne fa tre e il Bologna passa 4-2 a San Siro: al Milan non basta Cisse

Cisse risponde a Mbangula

Primo tempo pirotecnico a San Siro, con il vantaggio del Bologna firmato da Mbangula all'8' sull'imbucata dell'ex Pobega. La reazione del Milan non si fa attendere e al 14' arriva il pari rossonero: Theate entra in panico sulla pressione dell'indiavolato Hutchinson e Cisse firma l'1-1. Al 27' il sorpasso milanista, con gli stessi protagonisti: ancora Hutchinson mette in crisi Theate, tiro-cross di Traoré e ancora zampata di Cisse per il 2-1. Emiliani a questo punto tramortiti e padroni di casa che chiudono la frazione senza trovare il colpo del ko, merito anche di un ottimo Skorupski.

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