L'Inter passa a Venezia, ma che fatica: Chivu batte Nicola con due autoreti e riaggancia la Lazio in vetta

VENEZIA - Stavolta non è andata sotto e non è stata costretta a rimontare, come le è praticamente sempre accaduto da inizio campionato, ma ha dovuto faticare ancora una volta l'Inter di Cristian Chivu per ottenere la vittoria a Venezia nel turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie A .

Partenza da record per l'Inter nell'era dei tre punti

Salvati nel primo tempo da Provedel, decisivo in un paio di occasioni (e in una con l'aiuto della traversa), i nerazzurri hanno vinto 2-0 al 'Penzo' passando solo nel finale con le autoreti di Moreno (79') e Halhal (82'), dopo che i lagunari si erano visti annullare due gol (nel primo tempo in fuorigioco Lauerbach, nel secondo Adams) e a metà ripresa si erano divorati il vantaggio con Busio. Un successo pesante per i campioni d'Italia, che prima del derby con il Milan riagganciano la Lazio in vetta alla classifica a quota 25 punti (un record per l'Inter, mai partita così bene nelle prime nove giornate di campionato nell'era dei tre punti a vittoria, quindi dal 1994/95). Fermo a quota 3 e sempre ultimo invece il Venezia di Davide Nicola, atteso ora dalla trasferta sul campo del Como.

Serie A: la classifica aggiornata

Sfida tra i fratelli Stankovic sotto gli occhi di papà Dejan

Con Lautaro Martinez ancora out, Chivu (3-5-2) conferma Thuram davanti ma gli affianca Bonny e non Pio Esposito (non al meglio), mentre in difesa riposa Akanji con Bastoni centrale, Bisseck braccetto destro e Carlos Augusto braccetto sinistro. Torna Dimarco dal 1' sulla fascia sinistra mentre a destra viene confermato Diouf. Rivoluzionato il centrocampo rispetto alla vittoria sulla Fiorentina, ci sono Sucic e Zielinski come interni mentre Aleksandar Stankovic è alla prima da titolare e sotto gli occhi di papà Dejan (presente in tribuna) sfida il fratello Filip, portiere del Venezia. Sull'altro fronte Nicola (3-5-2) ne cambia tre rispetto alla sconfitta di misura subita sul campo del Genoa: dentro Mazzocchi e Helgason a centrocampo, preferiti a Haps e Basic, oltre a Lauerbach che viene invece preferito a Yeboah in attacco per fare coppia con Adams. Confermato il trio difensivo formato da Halhal, Moreno e Juan Jesus in difesa.