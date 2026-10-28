L'Inter passa a Venezia, ma che fatica: Chivu batte Nicola con due autoreti e riaggancia la Lazio in vetta
VENEZIA - Stavolta non è andata sotto e non è stata costretta a rimontare, come le è praticamente sempre accaduto da inizio campionato, ma ha dovuto faticare ancora una volta l'Inter di Cristian Chivu per ottenere la vittoria a Venezia nel turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie A.
Partenza da record per l'Inter nell'era dei tre punti
Salvati nel primo tempo da Provedel, decisivo in un paio di occasioni (e in una con l'aiuto della traversa), i nerazzurri hanno vinto 2-0 al 'Penzo' passando solo nel finale con le autoreti di Moreno (79') e Halhal (82'), dopo che i lagunari si erano visti annullare due gol (nel primo tempo in fuorigioco Lauerbach, nel secondo Adams) e a metà ripresa si erano divorati il vantaggio con Busio. Un successo pesante per i campioni d'Italia, che prima del derby con il Milan riagganciano la Lazio in vetta alla classifica a quota 25 punti (un record per l'Inter, mai partita così bene nelle prime nove giornate di campionato nell'era dei tre punti a vittoria, quindi dal 1994/95). Fermo a quota 3 e sempre ultimo invece il Venezia di Davide Nicola, atteso ora dalla trasferta sul campo del Como.
Serie A: la classifica aggiornata
Sfida tra i fratelli Stankovic sotto gli occhi di papà Dejan
Con Lautaro Martinez ancora out, Chivu (3-5-2) conferma Thuram davanti ma gli affianca Bonny e non Pio Esposito (non al meglio), mentre in difesa riposa Akanji con Bastoni centrale, Bisseck braccetto destro e Carlos Augusto braccetto sinistro. Torna Dimarco dal 1' sulla fascia sinistra mentre a destra viene confermato Diouf. Rivoluzionato il centrocampo rispetto alla vittoria sulla Fiorentina, ci sono Sucic e Zielinski come interni mentre Aleksandar Stankovic è alla prima da titolare e sotto gli occhi di papà Dejan (presente in tribuna) sfida il fratello Filip, portiere del Venezia. Sull'altro fronte Nicola (3-5-2) ne cambia tre rispetto alla sconfitta di misura subita sul campo del Genoa: dentro Mazzocchi e Helgason a centrocampo, preferiti a Haps e Basic, oltre a Lauerbach che viene invece preferito a Yeboah in attacco per fare coppia con Adams. Confermato il trio difensivo formato da Halhal, Moreno e Juan Jesus in difesa.
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