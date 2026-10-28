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Monza-Napoli diretta Serie A: la partita della 9ª giornata LIVE

Gli azzurri in trasferta allo U-Power Stadium senza Allegri, squalificato per due giornate: segui la cronaca del match in tempo reale
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2 min

Pubblicato il 28.10.2026, 19:15

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Dopo il pareggio show contro la Roma al Maradona, il Napoli torna in campo nel turno infraettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Trasferta contro il Monza per la squadra di Allegri, che guarderà la partita dalla tribuna dopo le due giornate di squalifica rimediate nello scorso turno: in panchina ci sarà il vice Landucci. Gli azzurri, in ritardo in classifica con appena undici punti conquistati, affrontano la squadra di Juric, in un buon momento di forma, nonostante l'ultima sconfitta in casa del Torino. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

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Il pre partita di Monza-Napoli con i numeri e le statistiche (Fonte: Opta).

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