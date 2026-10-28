Serie A
mercoledì 28 ottobre 2026
U-Power Stadium
20:45
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Monza-Napoli diretta Serie A: la partita della 9ª giornata LIVE
Dopo il pareggio show contro la Roma al Maradona, il Napoli torna in campo nel turno infraettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Trasferta contro il Monza per la squadra di Allegri, che guarderà la partita dalla tribuna dopo le due giornate di squalifica rimediate nello scorso turno: in panchina ci sarà il vice Landucci. Gli azzurri, in ritardo in classifica con appena undici punti conquistati, affrontano la squadra di Juric, in un buon momento di forma, nonostante l'ultima sconfitta in casa del Torino. Segui la partita su Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:20
I numeri e le statistiche del pre partita
Il pre partita di Monza-Napoli con i numeri e le statistiche (Fonte: Opta).
19:15
Monza-Napoli, cresce l'attesa
Tutto pronto allo stadio Brianteo per la sfida tra Monza e Napoli, valida per la nona giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.
Stadio Brianteo - Monza
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