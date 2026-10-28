Genoa-Juve diretta Serie A: la sfida tra De Rossi e Spalletti, il risultato LIVE

Il turno infrasettimanale di Serie A vede la sfida tra De Rossi e Spalletti, ex giocatore e tecnico ai tempi della Roma, in Genoa-Juve. I rossoblù, che hanno ritrovato la vittoria nella partita contro il Venezia, ospitano al Ferraris i bianconeri, chiamati a confermare il successo contro il Lecce per scalare la classifica. Fischio d'inizio alle ore 20:45, segui la sfida in diretta sul corrieredellosport.it