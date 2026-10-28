Serie A
mercoledì 28 ottobre 2026
Luigi Ferraris
20:45
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Arbitro Daniele Doveri
Arbitro Daniele Doveri
Genoa-Juve diretta Serie A: la sfida tra De Rossi e Spalletti, il risultato LIVE
Il turno infrasettimanale di Serie A vede la sfida tra De Rossi e Spalletti, ex giocatore e tecnico ai tempi della Roma, in Genoa-Juve. I rossoblù, che hanno ritrovato la vittoria nella partita contro il Venezia, ospitano al Ferraris i bianconeri, chiamati a confermare il successo contro il Lecce per scalare la classifica. Fischio d'inizio alle ore 20:45, segui la sfida in diretta sul corrieredellosport.it
20:01
La classifica aggiornata prima di Genoa-Juve
Questa la classifica di Serie A prima della sfida del turno infrasettimanale tra Genoa e Juve.
19:50
Genoa, la formazione ufficiale di De Rossi
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Ehizbue, Amorim; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi.
19:44
Juve, la formazione ufficiale di Spalletti
JUVE (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
19:38
Numeri, curiosità e statistiche: tutto su Genoa-Juve
Ecco tutte le statistiche sulla sfida tra Genoa e Juve:
19:23
Dove vedere Genoa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
Spalletti ritrova De Rossi nella splendida cornice di Marassi: le info per seguire il turno infrasettimanale di Serie A. LEGGI QUI
19:14
Genoa, la probabile formazione di De Rossi
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, H. Traoré, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Stolz, Sommariva, Drameh, Otoa, Sabelli, Mitaj, Robinho, Klisys, Puczka, Meichtry, Amorim, Messias, Colombo.
Indisponibili: Ehizibue, Nuredini, Sow, Venturino, Wiafe.
19:12
Juve, la probabile formazione di Spalletti
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Spalletti.
A disposizione: Neto, Pinsoglio, Kelly, Cabal, Rugani, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Kolo Muani.
Indisponibili: Ekhator, Yildiz, K.Thuram, Locatelli, Grabara, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez.
Luigi Ferraris - Genova
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