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20:45

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Arbitro Daniele Doveri

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Genoa-Juve diretta Serie A: la sfida tra De Rossi e Spalletti, il risultato LIVE

Al Ferraris si scontrano rossoblù e bianconeri, entrambi a caccia di punti importanti per scalare la classifica: segui aggiornamenti e notizie sulla partita
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3 min

Pubblicato il 28.10.2026, 19:13 (Aggiornato il 28.10.2026, 20:02)

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Il turno infrasettimanale di Serie A vede la sfida tra De Rossi e Spalletti, ex giocatore e tecnico ai tempi della Roma, in Genoa-Juve. I rossoblù, che hanno ritrovato la vittoria nella partita contro il Venezia, ospitano al Ferraris i bianconeri, chiamati a confermare il successo contro il Lecce per scalare la classifica. Fischio d'inizio alle ore 20:45, segui la sfida in diretta sul corrieredellosport.it

20:01

La classifica aggiornata prima di Genoa-Juve

Questa la classifica di Serie A prima della sfida del turno infrasettimanale tra Genoa e Juve.

19:50

Genoa, la formazione ufficiale di De Rossi

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Ehizbue, Amorim; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

19:44

Juve, la formazione ufficiale di Spalletti

JUVE (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

19:38

Numeri, curiosità e statistiche: tutto su Genoa-Juve

Ecco tutte le statistiche sulla sfida tra Genoa e Juve:

19:23

Dove vedere Genoa-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Spalletti ritrova De Rossi nella splendida cornice di Marassi: le info per seguire il turno infrasettimanale di Serie A. LEGGI QUI

19:14

Genoa, la probabile formazione di De Rossi

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, H. Traoré, El Shaarawy; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Stolz, Sommariva, Drameh, Otoa, Sabelli, Mitaj, Robinho, Klisys, Puczka, Meichtry, Amorim, Messias, Colombo.

Indisponibili: Ehizibue, Nuredini, Sow, Venturino, Wiafe.

19:12

Juve, la probabile formazione di Spalletti

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Neto, Pinsoglio, Kelly,  Cabal, Rugani, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Kolo Muani.

Indisponibili: Ekhator, Yildiz, K.Thuram, Locatelli, Grabara, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez.

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