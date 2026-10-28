Okoye ipnotizza Bernabé dal dischetto: Parma-Udinese termina senza reti
Termina a reti inviolate la sfida tra Parma e Udinese, con poche occasioni da gol nell’arco dei novanta minuti. Più propositiva la formazione di Runjaic, reduce da sei sconfitte consecutive, mentre i padroni di casa crescono soprattutto nel finale, dopo aver fallito un calcio di rigore co n Bernabé al 69'.
Parma-Udinese: primo tempo avaro di occasioni
Al Tardini è l'Udinese a gestire il pallino del gioco nel primo tempo di uno scontro comunque bloccato, con il Parma che fatica a ripartire. La prima vera occasione arriva al 6' con Zaniolo, che controlla in area e sfiora l’incrocio con un sinistro potente. I friulani provano a colpire anche in ripartenza con Davis che serve Kamara, il cui diagonale mancino finisce largo di poco. Il Parma si affaccia dalle parti della porta avversaria solamente nel finale: al 43' Carboni colpisce di testa sul cross di Britschgi, ma la palla esce di poco sopra la traversa.
Bernabé si fa ipnotizzare da Okoye
La prima chance della ripresa arriva solo al 61’: Davis sfiora il palo con una conclusione in area deviata da Troilo, mentre due minuti più tardi Okoye respinge il primo tiro nello specchio dei ducali, firmato da Sierro. Al 68’ l’occasione più grande per il Parma: Abankwah tocca il pallone con la mano in area e l’arbitro assegna un calcio di rigore, ma Bernabé si fa ipnotizzare da Okoye, che neutralizza la conclusione. L’episodio dà fiducia agli emiliani, che provano ad alzare il ritmo, mentre l’Udinese continua a rendersi pericolosa. Nel finale, all’84’, Ekkelenkamp va vicino al gol con un tocco sotto porta, ma Troilo salva sulla linea. Nonostante le occasioni da entrambe le parti, il risultato non si sblocca: al triplice fischio è 0-0.
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