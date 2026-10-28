De Rossi e Spalletti insieme in tv prima di Genoa-Juve: "Ne sono sempre stato convinto"

GENOVA - Un rapporto speciale quello tra Luciano Spalletti e Daniele De Rossi , che dopo essere stato giocatore del tecnico di Certaldo lo ha ritrovato da collega e avversario a Marassi dove il suo Genoa ospita la Juve nel turno infrasettimanale valido per la 9ª giornata di Serie A . Prima della partita i due hanno parlato insieme ai microfoni di 'Dazn' e Spalletti ha elogiato De Rossi, come aveva già fatto alla vigilia ("In campo era il mio braccio armato").

Spalletti e De Rossi insieme in tv prima di Genoa-Juve

"Sono sempre stato il De Rossi che era immendo da calciatore lo sarebbe stato anche da allenatore - ha detto il tecnico della Juve parlando del suo 'allievo' lì vicino al suo fianco-. E non lo dico perché gli voglio bene, ma perché l'ho conosciuto bene come persona e come professionista. L'ho visto in alcuni momenti particolarmente difficili della sua vita ed è lì che si va a cogliere la verità su una persona. Cosa temere del suo Genoa? Il suo carattere e poi la squadra ha questa garra, ti viene addosso a farti male. Magari concedi tre minuti e si ribalta il risultato della partita. Ha attitudine ad attaccare, a voler fare gol. I risultati dipendono da tanti particolari - ha chiosato Spalletti - ma sarà una partita tostissima".