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Dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida che chiuderà il primo turno infrasettimanale di questa Serie A: le probabili scelte di Vanoli e Sarri
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Pubblicato il 29.10.2026, 09:28

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Punti importanti in palio allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, dove l'Atalanta di Maurizio Sarri fa visita alla Fiorentina di Paolo Vanoli, in occasione della sfida che chiude il primo turno infrasettimanale della Serie A 2026/27. Viola in difficoltà, come testimoniano i soli 4 punti all'attivo e il penultimo posto in classifica. Deludente anche l'avvio di stagione della Dea, a quota 10 dopo le prime otto apparizioni.

Fiorentina-Atalanta, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, giovedì 29 ottobre, allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, teatro del match che vedrà protagoniste le formazioni allenate da Vanoli e Sarri. Direzione di gara affidata al sig. Federico La Penna della sezione di Roma 1.

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Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv

Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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