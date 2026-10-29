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Dove vedere Frosinone-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Massimiliano Alvini ospita l'undici allenato da Eusebio Di Francesco allo stadio Stirpe: le probabili formazioni e le info per seguire il match
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Pubblicato il 29.10.2026, 09:43

Serie AFrosinoneLecce

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Dopo il pirotecnico 4-4 di Bergamo con l'Atalanta, il Frosinone di Massimiliano Alvini ritrova il pubblico dello "Stirpe" in occasione del turno infrasettimanale che vale la nona giornata del campionato di Serie A. In terra ciociara arriva il Lecce di Eusebio Di Francesco, ferito dal ko interno con la Juventus e reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro apparizioni. I gialloblù, invece, si confermano una delle liete sorprese di questo avvio di stagione, come testimoniano i 14 punti conquistati finora.

Frosinone-Lecce, l'orario

Allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone si gioca oggi, giovedì 29 ottobre, alle ore 18:30, quando si aprirà il confronto tra Massimiliano Alvini ed Eusebio Di Francesco. Arbitrerà il match il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo.

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Dove vedere Frosinone-Lecce in diretta tv

Frosinone-Lecce sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Frosinone-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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