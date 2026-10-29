Nuovo stadio di Milano: svelato il nome, si chiamerà Generali Stadium

Milan e Inter , che si apprestano ad affrontarsi nel derby valido per la decima giornata di Serie A , conoscono, da oggi, insieme ai propri tifosi, il nome del nuovo stadio di Milano , il cui progetto è stato svelato al Castello Sforzesco : si chiamerà "Generali Stadium" .

Generali Stadium: 71.500 posti su due anelli in un'area totale di 281mila metri quadrati

Si veleggia verso la nascita di un impianto sportivo da 71.500 posti, sviluppato su due anelli. L’area, per un totale di 281mila metri quadrati, comprenderà anche hotel, uffici, negozi, ristoranti, luoghi dove praticare sport e i musei dei due club; senza trascurare il verde. E San Siro? Verrà abbattuto quasi interamente, ma il suo ricordo rimarrà vivo attraverso uno spicchio della Curva Sud e una parte del rettilineo verso l'ex ippodromo con le iconiche rampe esterne. Per quanto riguarda i tempi, invece, il primo mattone dello stadio dovrebbe essere posto nel 2027, con conclusione entro il 2031. Paletti di fatto non negoziabili, se si pensa a quelli che sono i tempi richiesti per candidare il nuovo stadio meneghino ad ospitare gli Europei del 2032.