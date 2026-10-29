Il Frosinone non si ferma più: manita al Lecce e sesto posto

Festa grande allo Stirpe per un Frosinone da spellarsi le mani. La squadra di Alvini si conferma come una delle sorprese più belle in questo avvio di stagione, rifilando una sonora cinquina al Lecce di Di Francesco e riprendendosi il sesto posto in classifica, ai danni di Napoli e Juventus . La favola continua.

Primo tempo perfetto per i ciociari

Il primo tempo del Frosinone è calcio rock&roll, con la squadra di Alvini che concede la prima occasione al Lecce, mettendo in mostra le qualità dell'ormai noto a tutti Palmisani, per poi dominare il match in lungo e in largo, creando occasioni da gol a ripetizione. Le reti però arrivano a metà frazione, con Cichella, e un attimo prima dell'intervallo con Calò, per un rassicurante e meritato doppio vantaggio.