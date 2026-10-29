La Fiorentina pareggia con l'Atalanta: Zalewski salva Sarri, Vanoli resta in zona retrocessione
Torna a muovere la classifica la Fiorentina. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Vanoli trova un punto. Al Franchi, il posticipo della nona giornata di Serie A tra i viola e l'Atalanta termina 2-2. Inizialmente in vantaggio gli uomini di Sarri con De Ketelaere, nella ripresa la Fiorentina ha rimontato con le reti di Njie e Joao Mario, prima del definitivo pareggio segnato da Zalewski. Secondo pareggio di fila per i nerazzurri, ora al dodicesimo posto. I viola restano in zona retrocessione salendo a quota 5 punti, gli stessi del Parma e dell'Udinese.
Fiorentina-Atalanta, De Ketelaere porta inizialmente in vantaggio gli uomini di Sarri
Dopo appena quattro minuti Sarri è costretto al primo cambio, con Scalvini che ha preso il posto dell'infortunato Kristensen. In apertura di gara è Mastantuono a rendersi pericoloso, con un tiro con il destro che costringe Carnesecchi all'intervento. Al 19' l'Atalanta ha la prima grande azione: uno sviluppo sulla sinistra ha portato De Ketelaere a saltare Dragusin e servire Elmas in mezzo all'area: la conclusione a botta sicura è stata però respinta da Viery. Il numero 17 belga dell'Atalanta al 26' ha sul sinistro la palla dell'1-0, ma con il piattone spedisce alto. Un errore che pesa di meno, considerata la posizione di fuorigioco fischiata. Un minuto più tardi Carnesecchi con i piedi è decisivo nel respingere una conclusione di Ndour, già deviata. Mastantuono di nuovo pericoloso al 37' con un tiro a giro con il mancino che termina di centimetri sopra la porta. La gara si sblocca al 40': recupero di Gaetano a metà campo che serve De Ketelaere. Il belga passa il pallone a Zalewski, il quale a sua volta mette a rimorchio nuovamente per l'inserimento dello stesso De Ketelaere, che di prima non sbaglia, portando avanti l'Atalanta. Un minuto più tardi uno straordinario intervento di De Gea è necessario per negare il raddoppio a Krstovic.
Prima la rimonta della Fiorentina, poi Zalewski fissa il risultato
All'intervallo cambia arbitro: infortunato La Penna, la ripresa è diretta da Marinelli. Per questo motivo, l'inizio del secondo tempo ha avuto del ritardo. Vanoli opta per un cambio, con Oulai a prendere il posto di Fagioli. La prima occasione della ripresa è della Fiorentina, con una punizione di Mastantuono che termina di poco fuori. Il pareggio per la Fiorentina arriva al 52': cross preciso di Jimenez dalla destra che trova sul secondo palo il colpo di testa di Njie che batte Carnesecchi. Otto minuti più tardi i viola completano la rimonta. Joao Mario dalla distanza calcia con l'interno del destro, trova una deviazione fortunata che inganna il portiere. Al 73' arriva il 2-2. De Ketelaere sulla destra serve Zalewski, che entra in area di rigore, sterza sul sinistro e calcia a chiudere sul primo palo. De Gea resta immobile, la palla termina in rete. Le squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto. Al 90' il portiere della Fiorentina è decisivo nel parare la conclusione di destro di De Ketelaere. Si tratta dell'ultima occasione della sfida: dopo tre minuti di recupero Marinelli fischia tre volte: Fiorentina-Atalanta termina 2-2.
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