La Fiorentina pareggia con l'Atalanta: Zalewski salva Sarri, Vanoli resta in zona retrocessione

Torna a muovere la classifica la Fiorentina. Dopo tre sconfitte consecutive, la squadra di Vanoli trova un punto. Al Franchi, il posticipo della nona giornata di Serie A tra i viola e l'Atalanta termina 2-2. Inizialmente in vantaggio gli uomini di Sarri con De Ketelaere, nella ripresa la Fiorentina ha rimontato con le reti di Njie e Joao Mario, prima del definitivo pareggio segnato da Zalewski. Secondo pareggio di fila per i nerazzurri, ora al dodicesimo posto. I viola restano in zona retrocessione salendo a quota 5 punti, gli stessi del Parma e dell'Udinese.

Fiorentina-Atalanta, De Ketelaere porta inizialmente in vantaggio gli uomini di Sarri Dopo appena quattro minuti Sarri è costretto al primo cambio, con Scalvini che ha preso il posto dell'infortunato Kristensen. In apertura di gara è Mastantuono a rendersi pericoloso, con un tiro con il destro che costringe Carnesecchi all'intervento. Al 19' l'Atalanta ha la prima grande azione: uno sviluppo sulla sinistra ha portato De Ketelaere a saltare Dragusin e servire Elmas in mezzo all'area: la conclusione a botta sicura è stata però respinta da Viery. Il numero 17 belga dell'Atalanta al 26' ha sul sinistro la palla dell'1-0, ma con il piattone spedisce alto. Un errore che pesa di meno, considerata la posizione di fuorigioco fischiata. Un minuto più tardi Carnesecchi con i piedi è decisivo nel respingere una conclusione di Ndour, già deviata. Mastantuono di nuovo pericoloso al 37' con un tiro a giro con il mancino che termina di centimetri sopra la porta. La gara si sblocca al 40': recupero di Gaetano a metà campo che serve De Ketelaere. Il belga passa il pallone a Zalewski, il quale a sua volta mette a rimorchio nuovamente per l'inserimento dello stesso De Ketelaere, che di prima non sbaglia, portando avanti l'Atalanta. Un minuto più tardi uno straordinario intervento di De Gea è necessario per negare il raddoppio a Krstovic.