Nella Figc lacerata c'è quel 52% in gioco: la strategia AIC su Galliani, i voti di Malagò e il peso di Abete
C’era una volta il pentapartito di Gravina, quello che portò a un’elezione - appena 18 mesi fa - con il 98,7% dei consensi, dove tutti stavano al governo anche se poi ogni azione riformatrice finì per impantanarsi sulle pretese individuali. Eppure la Figc era unita. Adesso che ci sono due candidati la spaccatura non si può più nascondere come la polvere sotto al tappeto. Malagò ha vinto la partita in A con 11 firme su 20 - giuste giuste - ma i ribelli guidati da Inter e Atalanta hanno mantenuto attivo il cartello con le componenti tecniche, lo stesso che ad aprile aveva blindato la discesa in campo dell’ex n.1 del Coni, e non avendo la forza di cambiare la strada dall’interno hanno chiesto proprio ad AIC e AIAC di avanzare su Galliani.
Le associazioni l’hanno definita una «opportunità per storia, esperienza e risultati sul campo ottenuti». In primavera avevano puntato su Malagò. L’esito di questa vicenda dimostra quanto la vera alleanza non fosse con la A, quanto con chi, come Marotta e Percassi, in A aveva dettato la linea politica. Scollatisi loro una volta rimasti in minoranza su Galliani, è venuto giù quel fronte e si è consolidato quest’altro. C’è chi definisce inedito il fatto che allenatori e calciatori non abbiano portato uno di loro - uno alla Albertini o alla Tommasi -, visto che il senatore di Forza Italia è stato molte cose durante la sua carriera luminosa ma non di certo un grande calciatore. Eppure la componente di Calcagno già una volta presentò Gravina, altro dirigente in senso stretto, assicurandosi quella vicepresidenza vicaria che nel “mandatino” di Malagò è stata negata con una manovra “ad excludendum” di Abete. Il distacco tra calciatori e dilettanti è il punto focale della nuova partita. L’altro riguarda l’alleanza tra LND e Lega Pro, due leghe con valori e istanze comuni.
Prima questione: Abete voterebbe insieme all’AIC che, con la fuga in avanti post Zenica, in qualche modo “tradì” un patto decennale spaccando un blocco del 54% dei voti? Al contrario, sosterrebbe Malagò, il cui trimestre è stato costellato da scelte non troppo condivise, dopo che a giugno lo aveva sfidato? I suoi rapporti con Galliani sono ottimi, ma Galliani fa parte del governo e con lui, in un certo senso, la politica metterebbe due pedi dentro il calcio. Il tavolo delle trattative è aperto. Oltre a Marani della C, potrebbe salire a bordo Bedin con la B. Insieme queste tre componenti fanno il 52% del corpo elettorale (34%, 12% e 6%) e se confluissero non ci sarebbe partita per il candidato che si ritrovasse sull’altra sponda.
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