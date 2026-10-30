Il progetto dagli architetti di Wembley, posti coperti e ogni curva da 12mila posti: tutto sul Generali Stadium

MILANO - Si chiamerà Generali Stadium . Non è stata ancora posta la prima pietra, ma il nuovo stadio di Inter e Milan ha già un nome. È stato annunciato proprio ieri, il giorno in cui è stato svelato come sarà l’aspetto dell’impianto che prenderà il posto di San Siro . Il naming è tra i più grandi accordi del genere nello sport mondiale e Generali diventerà anche Official Insurance Partner di entrambi i Club. Il progetto porta la firma di “Foster + Partners” e “Manica”, due dei più grando studi di architettura, specializzati nella realizzazione di stadi. Non a caso, insieme, hanno progettato anche il nuovo Wembley.

Come è nato il progetto del nuovo San Siro

Ed è proprio Manica a spiegare da dove si è partiti: «San Siro è più di uno stadio: è una sensazione. Il nostro compito era trasmettere quella sensazione e portarla nel nuovo impianto». Così, nel nuovo stadio da circa 71.500 posti, tutto ruota attorno alla vicinanza al campo: «Gli spettatori non potrebbero essere più vicini. Si ha quasi la sensazione di essere seduti sull’erba». Due grandi anelli avvolgono il terreno di gioco a 360 gradi, con una copertura che protegge ogni singolo posto ed è utilizzata per amplificare energia e rumore.

I tifosi al centro

Il cuore dell’idea del nuovo impianto sono le Curve. Alle due estremità le gradinate salgono fino a 37 gradi di inclinazione e hanno una capienza di 11.700 spettatori ciascuna. «L’essenza sono proprio i tifosi che occupano i settori dietro le due porte – ha spiegato Foster –. Lo stadio fa tutte le cose che faceva San Siro, ma cerca di fare un passo in più». Non a caso il profilo è basso al centro e si rialza ai due lati. Manica le ha descritte come «due pareti di persone che si protendono verso il campo», con una prima fila «persino più vicina al campo di quanto non lo sia attualmente a San Siro».