Mastantuono show, ma non basta alla Viola: De Ketelaere in forma mondiale trascina la Dea
Avverte la Legge di Murphy: se qualcosa deve andare storto, lo farà. Di certo, deve averlo pensato Maurizio Sarri quando, dopo soli 4 minuti dall'inizio della partita con la Fiorentina, si è infortunato anche Kristensen. La particella aggiuntiva s'impone, considerato che l'Atalanta si era presentata al Franchi contando otto indisponibili (Bellanova, Hien, Kossounou, Raspadori, Scamacca, Kolasinac, Kessie, Pompei) e due giocatori in panchina, al rientro dai rispettivi infortuni (Scalvini e Sulemana). Ancora: in corso d'opera, Gaetano è stato costretto a uscire per un acciacco che dovrà essere valutato in questi giorni. Proprio Scalvini, subentrato praticamente a freddo, nonostante la condizione ancora imperfetta ha dimostrato che cosa sia lo spirito di Zingonia, risultando fra i migliori nella linea a quattro formata da lui, Bernasconi, Obric e Zappacosta davanti a Carnesecchi.
Vanoli azzecca Joao Mario, De Ketelaere in versione mondiale
Vanoli ha preferito Joao Mario a Valdepenas e ha azzeccato la mossa, così come Njie, al primo centro viola, ha brillato accanto a Mastantuono, vero gioiello di Commisso, sempre al centro dell'azione con lampi di classe adamantina. Al talento madridista ha risposto De Ketelaere in versione mondiale del Belgio: il gol dell'1-1 ha rotto il suo digiuno atalantino (durava dal 10 gennaio scorso), incorniciando una prestazione vivacissima. A conferma dell'efficacia della nuova posizione ritagliata da Sarri sulla classe di Cdk, libero di svariare dove vuole e sorretto da una pimpante condizione atletica. Nota di merito per Zalewski, un assist e il gol del 2-2.
Fiorentina, interrotta la striscia di sconfitte
È stato, questo, un risultato equo sebbene lasci la Fiorentina in zona retrocessione, ma le ha permesso di spezzare la serie di tre sconfitte consecutive, incassate come all'inizio con Grosso. Inoltre, Firenze ha nuovamente preso atto dell'indispensabilità di De Gea, ancora sugli scudi, al pari di Carnesecchi. Sassuolo e Juve prima della sosta dovranno alimentare la speranza di uscire dalla crisi che, prima di tutto, è psicologica, per una squadra ancora incapace di vincere davanti al proprio pubblico in questa stagione.
Atalanta, il pedaggio per le tante partite è durissimo
Sarri, invece, mostra una notevole resilienza alle dimensioni di un'emergenza senza precedenti nella storia recente atalantina. Il pedaggio alle 9 partite in 27 giorni, stabilite dal calendario fra ottobre e novembre, è durissimo. Eppure, considerate le condizioni di partenza, questo pareggio conquistato due volte in rimonta è un risultato prezioso. Parma e Qairat in casa, Monza in trasferta potrebbe rivelarsi le tre tappe del decollo. Purché non si faccia male più nessuno.
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