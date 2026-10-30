Mastantuono show, ma non basta alla Viola: De Ketelaere in forma mondiale trascina la Dea

Avverte la Legge di Murphy: se qualcosa deve andare storto, lo farà. Di certo, deve averlo pensato Maurizio Sarri quando, dopo soli 4 minuti dall'inizio della partita con la Fiorentina, si è infortunato anche Kristensen. La particella aggiuntiva s'impone, considerato che l'Atalanta si era presentata al Franchi contando otto indisponibili (Bellanova, Hien, Kossounou, Raspadori, Scamacca, Kolasinac, Kessie, Pompei) e due giocatori in panchina, al rientro dai rispettivi infortuni (Scalvini e Sulemana). Ancora: in corso d'opera, Gaetano è stato costretto a uscire per un acciacco che dovrà essere valutato in questi giorni. Proprio Scalvini, subentrato praticamente a freddo, nonostante la condizione ancora imperfetta ha dimostrato che cosa sia lo spirito di Zingonia, risultando fra i migliori nella linea a quattro formata da lui, Bernasconi, Obric e Zappacosta davanti a Carnesecchi.

Vanoli azzecca Joao Mario, De Ketelaere in versione mondiale Vanoli ha preferito Joao Mario a Valdepenas e ha azzeccato la mossa, così come Njie, al primo centro viola, ha brillato accanto a Mastantuono, vero gioiello di Commisso, sempre al centro dell'azione con lampi di classe adamantina. Al talento madridista ha risposto De Ketelaere in versione mondiale del Belgio: il gol dell'1-1 ha rotto il suo digiuno atalantino (durava dal 10 gennaio scorso), incorniciando una prestazione vivacissima. A conferma dell'efficacia della nuova posizione ritagliata da Sarri sulla classe di Cdk, libero di svariare dove vuole e sorretto da una pimpante condizione atletica. Nota di merito per Zalewski, un assist e il gol del 2-2.