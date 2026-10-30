Arbitri decima giornata di Serie A: il derby Milan-Inter a Guida, Juve-Napoli affidata a Sozza

Sono state rese note le designazioni per i match in programma tra sabato e lunedì prossimi: a Maresca Udinese-Roma
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Pubblicato il 30.10.2026, 13:49

Arbitri Serie ASerie AArbitri

Sono state rese note le designazioni arbitrali delle gare valide per la decima giornata di Serie A. Milan-Inter è stata affidata a Guida della sezione AIA di Torre Annunziata. Sozza dirigerà Juventus-Napoli. In Udinese-Roma fischierà Maresca.

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Le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A

Il riepilogo completo delle designazioni arbitrali.

  • BOLOGNA-MONZA  (Sabato 31/10 h. 15.00)

ZANOTTI

BINDONI – ZEZZA

IV: ZUFFERLI

VAR: DIONISI

AVAR: PAGANESSI

  • UDINESE-ROMA (Sabato 31/10 h. 18.00)

MARESCA

LO CICERO – ROSSI L.

IV: CHIFFI

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

  • MILAN-INTER (Sabato 31/10 h. 20.45)

GUIDA

PERETTI – PERROTTI

IV: DI BELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

  • COMO-VENEZIA (h. 12.30)

FERRIERI CAPUTI

ROSSI M. – SCATRAGLI

IV: PAIRETTO

VAR: COSSO

AVAR: GIUA

  • FROSINONE-TORINO (h. 15.00)

MUCERA

DI GIOIA – FONTEMURATO

IV: MARIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: VOLPI

  • LAZIO-CAGLIARI (h. 15.00)

COLOMBO

PALERMO – MASTRODONATO

IV: ABISSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: DIONISI

  • LECCE-GENOA (h. 18.00)

MARCHETTI

BAHRI – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

  • JUVENTUS-NAPOLI (h. 20.45)

SOZZA

IMPERIALE – COLAROSSI

IV: DOVERI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GARIGLIO

  • SASSUOLO-FIORENTINA (Lunedì 02/11 h. 18.30)

MARCENARO

DEI GIUDICI – BIANCHINI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO

  • ATALANTA-PARMA (Lunedì 02/11 h. 20.45)

CREZZINI

LAUDATO – BOATO

IV: COLLU

VAR: PRONTERA

AVAR:  MERAVIGLIA

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