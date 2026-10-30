Arbitri decima giornata di Serie A: il derby Milan-Inter a Guida, Juve-Napoli affidata a Sozza
Sono state rese note le designazioni arbitrali delle gare valide per la decima giornata di Serie A. Milan-Inter è stata affidata a Guida della sezione AIA di Torre Annunziata. Sozza dirigerà Juventus-Napoli. In Udinese-Roma fischierà Maresca.
Le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A
Il riepilogo completo delle designazioni arbitrali.
- BOLOGNA-MONZA (Sabato 31/10 h. 15.00)
ZANOTTI
BINDONI – ZEZZA
IV: ZUFFERLI
VAR: DIONISI
AVAR: PAGANESSI
- UDINESE-ROMA (Sabato 31/10 h. 18.00)
MARESCA
LO CICERO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
- MILAN-INTER (Sabato 31/10 h. 20.45)
GUIDA
PERETTI – PERROTTI
IV: DI BELLO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
- COMO-VENEZIA (h. 12.30)
FERRIERI CAPUTI
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: PAIRETTO
VAR: COSSO
AVAR: GIUA
- FROSINONE-TORINO (h. 15.00)
MUCERA
DI GIOIA – FONTEMURATO
IV: MARIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: VOLPI
- LAZIO-CAGLIARI (h. 15.00)
COLOMBO
PALERMO – MASTRODONATO
IV: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: DIONISI
- LECCE-GENOA (h. 18.00)
MARCHETTI
BAHRI – CECCONI
IV: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: RUTELLA
- JUVENTUS-NAPOLI (h. 20.45)
SOZZA
IMPERIALE – COLAROSSI
IV: DOVERI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GARIGLIO
- SASSUOLO-FIORENTINA (Lunedì 02/11 h. 18.30)
MARCENARO
DEI GIUDICI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
- ATALANTA-PARMA (Lunedì 02/11 h. 20.45)
CREZZINI
LAUDATO – BOATO
IV: COLLU
VAR: PRONTERA
AVAR: MERAVIGLIA
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