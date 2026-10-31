Elezioni Figc, cosa succede tra calciatori e dilettanti nella sfida Malagò-Galliani

Saranno elezioni diffuse quelle del 14 dicembre. Nel senso che i contendenti alla poltrona presidenziale della Figc dovranno conquistare delegato per delegato, pesando ogni singolo coefficiente senza starsi troppo a fidare delle indicazioni di bandiera dalle componenti. Un esempio: il 30% di calciatori e allenatori, ai quali i “ribelli” della A hanno chiesto di candidare Galliani non riuscendoci loro, non è così granitico. D’altro canto, pure se la LND puntasse su Malagò per i rapporti ormai lacerati con l’AIC, accusata di aver spaccato il tradizionale fronte che insieme faceva la maggioranza indicando quasi sempre il presidente federale, tra i comitati del nord c’è chi strizza l’occhio a Galliani. E poi c’è ancora un 52% in palio: i vertici di Serie B (6%), Lega Pro (12%) e Dilettanti (34%), al netto delle correnti interne, non hanno ancora preso posizione in attesa di programmi e incontri. La campagna elettorale si svolgerà porta a porta, di sede in sede. Questo significherà pure che il prossimo vincitore sarà libero dai condizionamenti (e dai freni) tipici dei governi di larghe intese.

La situazione in A: Malagò ci punta Malagò intanto ha vinto la partita in Serie A, nonostante Marotta e Percassi abbiano tentato di compromettere la sua riconferma dopo il commissariamento. A proposito: lo stesso Malagò, nella famosa giunta di inizio ottobre, non ha voluto spaccare il governo di Buonfiglio accettando di fare il commissario, qualcuno però arriva a pensare che dietro quell’operazione i suoi rivali avessero tratteggiato un disegno più ampio, visto che mentre gli promettevano sostegno già sondavano altre strade. Tante società sono rimaste fedeli al dirigente che avevano scelto ad aprile. Nel dettaglio: Napoli, Roma, Bologna, Torino, Lecce, Genoa, Fiorentina, Frosinone, Monza, Udinese e Parma. Con Venezia e Sassuolo pronte ad aggiungersi e le altre, a parte Inter e Atalanta, rimaste nel limbo ma non necessariamente contrarie. C’è chi ha espresso vicinanza a entrambi i candidati, vedi il Cagliari, e chi, come Lotito, si trova nella condizione di avere da una parte un collega senatore di Forza Italia e dall’altra la prospettiva di andare contro Marotta, suo rivale in lega. Il Como in un primo momento avrebbe firmato per Galliani, Suwarso però avrebbe promesso a Malagò di votare per lui a dicembre. Le firme oggi sono 11, quindi la maggioranza, anche se il commissario vorrebbe girare a 14-15, anche per smentire l’idea di una A spaccata.