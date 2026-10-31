Svilar, nessun anticipo: rientro dopo la sosta

Dove vedere Udinese-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Gasperini sarà ospite dei bianconeri di Runjaic: le possibili formazioni e le info per seguire il match
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Pubblicato il 31.10.2026, 09:19

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Al via la decima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Cagliari nel turno infrasettimanale, la Roma vuole continuare il proprio percorso e avvicinare momentaneamente Inter e Lazio. La squadra giallorossa sarà ospite dell'Udinese, che nella gara contro il Parma è tornata a fare punti interrompendo la striscia di sconfitte consecutive.

Udinese-Roma, l'orario

Il calcio di inizio di Udinese-Roma è previsto oggi, sabato 31 ottobre, alle ore 18:00 al Bluneergy Stadium di Udine. Arbitrerà il match il sig. Maresca della sezione di Napoli.

Dove vedere Udinese-Roma in diretta tv

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Udinese-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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