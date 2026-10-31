Dove vedere Udinese-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
Al via la decima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Cagliari nel turno infrasettimanale, la Roma vuole continuare il proprio percorso e avvicinare momentaneamente Inter e Lazio. La squadra giallorossa sarà ospite dell'Udinese, che nella gara contro il Parma è tornata a fare punti interrompendo la striscia di sconfitte consecutive.
Udinese-Roma, l'orario
Il calcio di inizio di Udinese-Roma è previsto oggi, sabato 31 ottobre, alle ore 18:00 al Bluneergy Stadium di Udine. Arbitrerà il match il sig. Maresca della sezione di Napoli.
Dove vedere Udinese-Roma in diretta tv
Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Udinese-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS