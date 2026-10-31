Dove vedere Milan-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Il piatto forte della decima giornata di Serie A è il derby di Milano. Nella notte di Halloween andrà in scena la sfida tra il Milan e l'Inter. I rossoneri di Amorim devono riscattare la sconfitta contro il Bologna, mentre l'Inter , reduce da quattro vittorie consecutive, vuole allungare momentaneamente in testa sulla Lazio

Dove vedere Milan-Inter in diretta tv

Milan-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky SPort Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.