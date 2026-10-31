Dove vedere Milan-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
Il piatto forte della decima giornata di Serie A è il derby di Milano. Nella notte di Halloween andrà in scena la sfida tra il Milan e l'Inter. I rossoneri di Amorim devono riscattare la sconfitta contro il Bologna, mentre l'Inter, reduce da quattro vittorie consecutive, vuole allungare momentaneamente in testa sulla Lazio
Milan-Inter, l'orario
Il calcio di inizio di Milan-Inter è previsto oggi, sabato 31 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di Milano San Siro. Arbitrerà il match il sig. Guida della sezione di Torre Annunziata.
Dove vedere Milan-Inter in diretta tv
Milan-Inter sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky SPort Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Inter, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS