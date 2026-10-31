Dove vedere Bologna-Monza in tv? Dazn o Sky, orario
Al via la decima giornata di Serie A. Il turno si apre al Dall'Ara, con la sfida tra il Bologna e il Monza. La squadra di Palladino vuole dare continuità al successo ottenuto nel turno infrasettimanale a San Siro contro il Milan, mentre gli uomini di Juric vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta contro il Napoli.
Bologna-Monza, l'orario
Il calcio di inizio di Bologna-Monza è previsto oggi, sabato 31 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Arbitrerà il match il sig. Zanotti della sezione di Rimini.
Dove vedere Bologna-Monza in diretta tv
Bologna-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Monza, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS