Palladino: "Se siamo quelli di San Siro possiamo dare fastidio a tutti"

Dove vedere Bologna-Monza in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Palladino vuole dare continuità al successo contro il Milan. Contro ci saranno gli uomini di Juric: le possibili formazioni e le info per seguire il match
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Pubblicato il 31.10.2026, 09:53

Serie ABolognaMonza

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Al via la decima giornata di Serie A. Il turno si apre al Dall'Ara, con la sfida tra il Bologna e il Monza. La squadra di Palladino vuole dare continuità al successo ottenuto nel turno infrasettimanale a San Siro contro il Milan, mentre gli uomini di Juric vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta contro il Napoli.

Bologna-Monza, l'orario

Il calcio di inizio di Bologna-Monza è previsto oggi, sabato 31 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Arbitrerà il match il sig. Zanotti della sezione di Rimini.

Dove vedere Bologna-Monza in diretta tv

Bologna-Monza sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Monza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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