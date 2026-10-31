Il Bologna vince in rimonta: 2-1 al Monza, Palladino piega Juric. Decisivo Skorupski

Varela chiama, Pobega risponde con una magia

Inizio di partita complicato per i rossoblù di Palladino che, dopo aver sfiorato il gol dell'1-0 già al 2' con un colpo di testa di Odgaard (alto sopra la traversa), soffrono l'intraprendenza dei biancorossi. I ragazzi di Juric salgono in cattedra e al 6' trovano il vantaggio con il solito Varela (al nono gol stagionale), freddissimo dal dischetto dopo il calcio di rigore concesso dall'arbitro Zanotti per il fallo di Theate su Dany Mota. La reazione della squadra di Palladino non si fa però attendere: i padroni di casa aumentano la pressione, cercano di guadagnare campo e costruiscono diverse situazioni interessanti, trovando però sulla propria strada una difesa brianzola attenta e abile a sventar ogni pericolo. Il Bologna insiste e al 32' raccoglie i frutti della propria iniziativa: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Miranda, Pobega si coordina alla perfezione e con una splendida conclusione al volo firma il gol del pareggio. Ritrovata la parità, i rossoblù continuano a spingere e nel finale cercano addirittura il sorpasso. Al 43' è Ferguson a rendersi pericoloso con una zampata su un cross proveniente dalla sinistra, mentre un minuto più tardi ci prova Bernardeschi: l'ex Juve tenta la spettacolare soluzione in rovesciata su traversone di Cambiaghi, senza però riuscire a trovare l'impatto con il pallone.

Bernardeschi non sbaglia, Skorupski para un rigore a Cutrone: il Bologna vince in rimonta

Il Bologna rientra in campo con l'intenzione di completare la rimonta e nella ripresa aumenta subito la pressione offensiva. Il Monza prova a rispondere, ma sono i padroni di casa a gestire maggiormente il possesso e a cercare con insistenza la via della rete. Al 48' un cross rossoblù attraversa l'area brianzola, con Birindelli che interviene di testa e devia il pallone in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner il Bologna non riesce però a trovare la conclusione vincente. Al 50' arriva anche il primo tentativo del Monza: Birindelli prova la conclusione dalla distanza, ma Skorupski è attento e blocca senza particolari difficoltà. La squadra di casa riprende subito a spingere e al 54' conquista una punizione nella trequarti avversaria grazie a Bernardeschi. Due minuti più tardi arriva l'episodio che cambia nuovamente il volto della partita: su un cross di Miranda, Theate cerca la deviazione in area, ma viene trattenuto da Lucchesi. L'arbitro Zanotti viene richiamato al monitor per valutare l'episodio e, dopo la revisione, indica il dischetto. Per il difensore del Monza arriva anche il cartellino giallo. Al 59' Bernardeschi si presenta dagli undici metri e non sbaglia: mancino potente e incrociato, Tornqvist battuto e Dall'Ara in festa. Il Bologna completa così la rimonta, portandosi sul 2-1 dopo essere andato sotto nei primi minuti di gara. Il Monza accusa il colpo e prova a riorganizzarsi, mentre i rossoblù continuano a mantenere l'iniziativa. Al 64' Palladino inserisce Mbangula al posto di Odgaard, mentre Juric risponde con una doppia sostituzione al 66', mandando in campo Mout e Touré per Colombo e Kouadio. Il Bologna continua a presidiare la metà campo avversaria: al 68' Ferguson mette un pallone interessante in area, ma la difesa brianzola riesce ad allontanare. I padroni di casa restano comunque in possesso e conquistano un altro calcio d'angolo. Al 71' il Monza prova a cambiare ulteriormente volto al proprio attacco, richiamando in panchina Varela e Dany Mota per inserire Cutrone e Ngonge. Il Bologna risponde al 74' con El Azzouzi al posto di Pobega, autore della rete del pareggio, ma al 79', arriva la svolta del match. Zortea commette fallo di mano in area su cross di Robinson: check del Var e calcio di rigore per gli ospiti. Dagli undici metri si presenta Cutrone che calcia alla sinistra di Skorupski: il portiere polacco si tuffando dal lato giusto, respinge il pallone e mantiene il punteggio sul 2-1. Finale vietato ai deboli di cuore: Ngonge al 93' e Cutrone al 96' ci provano ma i loro tentativi vengono respinti rispettivamente dalla difesa rossoblù e da Skorupski. Nel mezzo, Mbangula si era divorato il gol della sicurezza a tu per tu con Tornqvist. Sono le ultime emozioni del match: festa grande in casa rossoblù, che raccolgono l'intera posta in palio. Sconfitta invece per i biancorossi, all'ottavo ko stagionale.

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