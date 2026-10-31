Udinese-Roma diretta: Gasperini punta su Malen, Soulé e Mora LIVE

19:02

1' - Inizia il secondo tempo

Calcio d'inizio battuto dalla squadra bianconera.

18:45

45' - Finisce il primo tempo: Udinese-Roma 0-4

Senza recupero, l'arbitro fischia la fine dei primi 45'. Dominio assoluto della squadra giallorossa, che sblocca la partita con Cristante e poi dilaga con le reti di Mora, Malen e Ndicka.

18:39

39' - Bella parata di Gollini su Palma

Colpo di testa del difensore dell'Udinese e ottimo intervento del portiere giallorosso.

18:37

37' - Gol di Ndicka: Udinese-Roma 0-4

Su calcio d'angolo di Soulé, arriva di testa anche il gol del difensore.

18:33

33' - Gol di Malen: Udinese-Roma 0-3

Arriva la firma dell'attaccante romanista su assist di Soulé.

18:31

31' - Gol di Mora: Udinese-Roma 0-2

Su assist di Cristante, il talento portoghese di destro firma il raddoppio giallorosso.

18:29

29' - Traversa di Malen!

Doppia conclusione del bomber romanista: sulla prima arriva l'intervento del portiere, sulla ribattuta c'è la traversa.

18:27

27' - Palo clamoroso di Soulé!

L'argentino davanti al portiere colpisce incredibilmente il palo.

18:25

25' - Vojvoda impegna Gollini

L'Udinese prova una timida reazione con un tiro dalla distanza del difensore, che il portiere giallorosso controlla.

18:10

10' - Sblocca Cristante: Udinese-Roma 0-1

Sul cross dalla sinistra di Wesley, Cristante anticipa tutti di testa e sorprende Okoye portando in vantaggio i giallorossi.

18:03

3' - Miller ci prova dalla distanza

Il primo tiro in porta della partita è del centrocampista bianconero, che da fuori area impegna Gollini.

18:00

1' - Udinese-Roma, inizia la partita

Calcio d'inizio battuto dalla squadra giallorossa.

17:45

D'Amico: "Hermoso? Al momento giusto affronteremo il tema del rinnovo"

Il direttore sportivo della Roma a Dazn: "Siamo contenti di come stanno crescendo tutti i ragazzi. Avendo tante partite è importante, come dice Gasperini, allargare la rosa. Rinnovo Hermoso? Un giocatore importante per noi, non solo la domenica ma anche durante la settimana. Un esempio per quei ragazzi di cui parlavo prima. Al momento giusto affronteremo anche il tema del rinnovo. Affrontiamo l'Udinese che al di là della classifica è difficile da affrontare, fisica. Potrebbe usare un blocco basso e li serve un po' di qualità per uscirne fuori. Siamo convinti di poter fare una buona gara. Dybala ha bisogno di qualche giorno in più rispetto a quello che pensavamo. A metà settimana vedremo un pochino. Dispiace, abbiamo tante partite e viene a mancare una risorsa per il mister e sono cose che succedono. Le parole di Allegri? Siamo concentrati su noi stessi. Siamo abituati a lavorare, lavorare tanto. Il risultato finale di ogni campionato è quello che meriti sul campo. Pensiamo a noi, a oggi. Sarà una partita importante e difficile. Il mercato di gennaio? Endrick? Oggi è difficile pensare a dei nomi e ipotizzarlo. Manca davvero tanto. Endrick è un giocatore forte, del Real Madrid, ma ribadisco che siamo concentrati su quello che c'è da fare sul campo. Giochiamo ogni tre giorni. Per il mercato ci sarà tempo".