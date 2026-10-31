Milan-Inter diretta Serie A: segui il derby tra Amorim e Chivu, il risultato LIVE

20:36

Calhanoglu a Sky: "Bisogna avere la testa giusta, il derby è sempre il derby"

"Il derby è sempre il derby. Noi vogliamo vincere e regalare questa partita e questa vittoria ai nostri tifosi. Non guardiamo indietro, pensiamo ad oggi. Conta più oggi, noi siamo preparati per questo. Quale sarà la chiave della partita? Secondo me, giocando tanti derby, bisogna avere la testa giusta e restare lucidi, senza perdere la testa. Conta più di tattica e altro", parola di Calhanoglu.

20:35

De Winter a Sky: "Vogliamo vincere e ritrovare energia"

Così De Winter a Sky Sport: "Lo abbiamo preparato come sempre, cerchiamo di vincere e ritrovare energia, che ci è mancata nell'ultima partita. Tatticamente siamo pronti. Lo schieramento dell'Inter? Penso che abbiamo una base chiara, ci fidiamo di questo. C'è solo un risultato stasera, partita importante per la città, per i giocatori, per tutti. Il campionato è un discorso diverso, va su tutto l'anno. Noi cerchiamo di vincere la partita oggi".

20:31

Marotta sulle prossime elezioni federali: "Sono state scritte cose inesatte"

Marotta si è poi espresso anche sulle nuove elezioni Figc e sulla candidatura di Adriano Galliani: "Oggi sono qui in rappresentanza dell'Inter e voglio parlare del derby. Dico solo che sono state scritte cose inesatte e quanto prima sarà un po' precisate. Credo che tutti vogliano il bene del calcio italiano. Quello che si fa, anche se c'è una contrapposizione forte tra le parti, si fa per far sì che il nostro movimento calcistico riacquisti valore, dal punto di vista del campo e della competitività nostra nelle varie competizioni europee e mondiali. Di questo, però, ne parliamo più avanti, oggi concentrati su quello che deve succedere in questa serata".

20:26

Marotta a Sky: "Stadio progetto stratosferico"

Così Beppe Marotta a Sky Sport: "Dobbiamo ricordare il passato e il presente di questo stadio, ciò che ha rappresentato, ma dobbiamo guardare anche al futuro. Stadi sicuri, stadi ospitali, che garantiscono maggiori introiti alle società, il che non è un aspetto marginale. Va applaudito ciò che è stato fatto. Da parte nostra Oaktree e dall'altra RedBird, hanno fatto uno sforzo tenace, fino ad arrivare al giorno zero e alla presentazione di un progetto stratosferico. La tendenza negli ultimi derby? Un derby, una stracittadina, ha un valore unico, come tale va vissuto. Spero vivamente sia uno spot per il nostro calcio, il segnale viene diffuso in migliaia di Paesi, quindi mi augura sia uno spettacolo per tutti. Vogliamo vincere, siamo motivati per farlo, massimo rispetto per l'avversario".

20:23

Cardinale a Dazn: "Sarà una grande notte. Lo stadio? Sarà il migliore al mondo""

Gerry Cardinale è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Sarà una grande notte, si percepisce l'elettricità nell'aria, sarà sicuramente una grandissima partita. Le nostre ambizioni? Come ho fatto negli Stati Uniti con RedBird, voglio fare lo stesso con il Milan, non solo in Italia. Serve che ognuno fa il suo, se ognuno fa il suo potremo tornare ai massimi livelli. Il nuovo stadio? La Scala del Calcio 2.0, l'importanza di avere uno stadio così, per il calcio milanese e per il movimento calcio italiano. Sarà lo stadio migliore al mondo. Amorim? Ruben è il mio uomo, il mio allenatore".

20:22

Marotta: "Il derby ha un sapore particolare"

"Il derby ha un sapore particolare, un fascino unico. Mi auguro che sia uno spot vincente per il nostro calcio, per il nostro movimento calcistico, anche perché ci sono decine di milioni di spettatori che ci guardano. Veniamo da un ciclo negativo nei derby e vogliamo interromperlo con tutta la forza e tutta la motivazione, spero che sia la serata giusta. Partita interlocutoria, in un contesto di un calendario che mette in palio tanti punti e tante partite da disputare", parola di Marotta.

20:17

Inter, il presidente Marotta sul nuovo stadio di Milano: "Era un'esigenza"

Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a Dazn: "Emozionato per quanto visto l'altroieri, siamo davanti a un'innovazione, guardando al futuro con il massimo rispetto di questa struttura, San Siro, che ha restituito valori ed emozioni profonde in questi decenni. E lo farà ancora per qualche anno. Bisogna guardare avanti e al futuro, c'era l'esigenza di uno stadio nuovo, che risponda all'esigenza dal punto di vista architettonico e della sicurezza, dell'ospitalità, che vada di pari passo alle strutture che vediamo oggi in giro per l'Europa e nel mondo. Eravamo fanalino di coda in Italia, questo stadio ci farà guadagnare delle posizioni. Bisogna dare atto ai due azionisti dei club, parte Milan e Oaktree da parte dell'Inter, per quello che sarà uno sforzo finanziario notevolissimo, che serve a regalare ai due club e all'Italia un impianto architettonico straordinario".

20:12

È il momento dell'Inter

Entra in campo anche l'Inter di Cristian Chivu, accolta dai fischi dei tifosi "di casa". Si accende l'atmosfera a San Siro.

20:11

Entra in campo il Milan per il riscaldamento

Ovazione del pubblico rossonero per l'ingresso in campo del Milan di Ruben Amorim, pronto ad iniziare la fase di riscaldamento.

20:08

Calhanoglu: "Motivazione sì, ma senza perdere la testa"

"Dobbiamo avere sicuramente la motivazione, ma non perdere la testa - ha detto Calhanoglu a Dazn -. Partite come quella di oggi, come il derby, bisogna essere sempre lucidi e avere la voglia di vincerlo, ma mantenendo sempre la testa, senza cadere nelle provocazioni degli avversari. I derby del passato non ci interessano, pensiamo a quello di oggi. Abbiamo voglia di vincerlo, ma dobbiamo essere concentrati e lucidi. Dobbiamo stare attenti, conosciamo le qualità del Milan, hanno giocatori che possono far male, anche in ripartenza. Proveremo a non lasciargli spazi, ma se una squadra che attacca molto alta, poi diventa anche difficile difendere. Anche loro sanno che possiamo fargli male".

20:06

De Winter: "Abbiamo una base chiara, ci fidiamo di questo"

Così Koni De Winter ai microfoni di Dazn: "Abbiamo una base chiara, ci fidiamo di questo. Questa partita la affrontiamo come ogni partita, siamo pronti, cerchiamo di vincerla. Cerchiamo di trovare l'energia che ci è mancata nell'ultima partita. Lo schieramento dell'Inter in attacco? Abbiamo una base, abbiamo principi, ci fidiamo di questo. Poi se qualcosa va storto durante la partita, il mister sarà pronto a cambiare. Il primo derby di Amorim? Non c'è bisogno di motivare la squadra per questa partita, tutti sentono quanto ci tiene la città e i tifosi".

20:05

Milan, Cardinale a Sky: "Vogliamo vincere, rispetto tanto l'Inter"

"Vogliamo vincere, ma il progetto stadio vede sicuramente una partnership tra noi e l'Inter. Rispetto tanto l'Inter, come società e come squadra", parola del presidente rossonero Cardinale. "Incredibile vedere tutta questa gente, non potrei chiedere altro. È l'apice per il calcio, sarà una partita importantissima. La cena con le leggende del Milan? Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice, per fare questo servono dei contenuti. Quando sono arrivato qui, ho capito subito l'importanza di questo e ovviamente le leggende del Milan sono alla base. Dobbiamo fare sempre più cose da questo punto di vista, creando anche delle partnership per arrivare dove vogliamo. Amorim? È il mio allenatore, abbiamo un grande rapporto, sta facendo un grandissimo lavoro, con la squadra e con i giocatori. È un vero coach, un vero manager, sta facendo crescere i giocatori ed è quello che voglio io da lui. Chi arriverà in vista di gennaio? Vogliamo essere attivi, anche io sarò qui per tanto tempo, cercando di sfruttare tutte le opportunità che ci saranno, anche a gennaio. Quando ho preso la proprietà di questo club, ho detto di voler tornare ai vertici con il Milan".

20:03

La scelta di Chivu in attacco

Per la prima volta in stagione, Chivu rinuncia al doppio centravanti. C'è solo Marcus Thuram al centro dell'attacco dell'Inter, con Diouf che dovrebbe agire alle spalle del francese. Secondo i canali social ufficiali nerazzurri, peraltro, potrebbe muoversi sulla trequarti offensiva anche Sucic.

19:52

Milan-Inter, è Guida l'arbitro del derby

Sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere l'attesissimo derby di Milano, in programma questa sera alle ore 20:45. Classe '81, si tratta di uno degli arbitri più esperti del massimo campionato italiano: per il fischietto campano, 43 incroci con il Milan, mentre sono 34 i precedenti con l'Inter. Sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato a Di Bello. In sala Var agiranno Mazzoleni e Camplone.

19:40

I giocatori a disposizione di Chivu

I giocatori a disposizione di Chivu: Di Gennaro, Taho, Stankovic, Zielinski, Bonny, Mkhitaryan, Dimarco, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli, Esposito.

19:37

I giocatori a disposizione di Amorim

A disposizione di Amorim: Bouyer, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Ossola, F. Terracciano, Perera, Menon, Vos, Cisse, Camarda.

19:33

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim.

INTER (3-5-1-1): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Thuram. Allenatore: Chivu.

19:30

Atmosfera da brividi a San Siro

E come sempre, derby fa rima con pubblico delle grandi occasioni. A San Siro è tutto pronto per una nuova notte magica a tinte rossonere e nerazzurre. Tra un'ora e quindici minuti il calcio d'inizio di Milan-Inter.

19:25

Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming

Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

19:20

Tutte le curiosità prepartita

Milan-Inter, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)