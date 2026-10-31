Serie A
sabato 31 ottobre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
2 - 1
41' 1° tempo
- C. Pulisic, 4' (ass. : D. Moreira)
- A. Rabiot, 10' (ass. : D. Moreira)
Serie A
sabato 31 ottobre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
Arbitro Marco Guida
- A. Bastoni, 22' (ass. : M. Akanji)
Arbitro Marco Guida
2 - 1
41' 1° tempo
Milan-Inter diretta Serie A: segui il derby tra Amorim e Chivu, il risultato LIVE
18 min
Pubblicato il 31.10.2026, 19:15 (Aggiornato il 31.10.2026, 21:24)
Milan-Inter, è la notte del derby. A San Siro si va in campo per la decima giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim vanno a caccia del pronto riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna (4-2). I nerazzurri di Chivu vogliono tornare a trionfare in una stracittadina dopo sette partite per confermarsi al comando della classifica, allungare a quota cinque la striscia di successi consecutivi e portarsi momentaneamente a +3 sulla Lazio, impegnata domani, domenica primo novembre, all'Olimpico, contro il Cagliari (ore 15). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
21:22
34' - Miracolo di Maignan su Spence
Che parata di Maignan! Intervento in controtempo dell'estremo difensore del Milan, che salva i rossoneri sul tentativo ravvicinato di Spence, che già pregustava il gol del pari. Deviazione in angolo di straordinaria difficoltà per il portiere della nazionale francese.
21:19
31' - Sinistro di Diouf
Punizione battuta corta da parte dell'Inter, che porta Diouf alla conclusione: sinistro radente insidioso, bloccato da Maignan.
21:13
25' - Calhanoglu spaventa ancora Maignan da corner
Che spavento per il Milan! Il corner di Calhanoglu, battuto a rientrare con il destro, costringe Maignan ad un intervento quasi "pallavolistico", con la deviazione in bagher che si spegne nuovamente in angolo.
21:13
24' - Calhanoglu impegna Maignan
Momento positivo per l'Inter, con la ripartenza nerazzurra che si chiude con il destro piazzato di Calhanoglu, alzato in corner da Maignan. Occasione per la squadra di Chivu.
21:11
22' - Bastoni trova il gol, l'Inter accorcia le distanze
Segna l'Inter! Corner di Calhanoglu per la spizzata di Akanji sul primo palo, che trova l'incornata vincente di Alessandro Bastoni, che da due passi non può sbagliare. Battuto Maignan, 2-1 a San Siro.
21:09
21' - Il Milan gestisce, l'Inter prova a rispondere
Milan libero di impostare e di trovare i suoi esterni, mentre l'Inter ci sta provando più su palla inattiva. Ritmi sempre molto alti.
21:01
13' - Reazione Inter, ci prova Bisseck
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla si impenna e trova la testa di Bisseck, che prova ad impensierire Maignan, che blocca senza particolari problemi.
20:59
10' - Raddoppio Milan, Rabiot beffa Martinez
Sul corner calciato da Moreira dalla sinistra, Rabiot taglia sul primo palo e con un lob dolcissimo gela Martinez, che vede scivolare la palla sul secondo palo. Sfera che si spegne all'angolino senza alcuna deviazione. 2-0 Milan.
20:53
4' - Pulisic porta avanti il Milan, si sblocca il derby
Pulisic sblocca subito il derby! Al primo vero tentativo del match, il fantasista statunitense stacca solissimo nel cuore dell'area sul cross di Moreira e batte Martinez. 1-0 Milan.
20:49
1' - Inizia il derby Milan-Inter
Partiti! È cominciato il derby di Milano a San Siro, con Milan ed Inter protagoniste della sentitissima stracittadina. Primo possesso di marca rossonera.
20:45
Squadre in campo a San Siro
Milan e Inter fanno il loro ingresso in campo a San Siro. Tutto pronto per il derby di Milano.
20:43
Milan-Inter, è il momento delle coreografie
Spettacolo coreografico a San Siro: è il momento delle due tifoserie organizzate prima del fischio d'inizio di Milan-Inter.
20:40
Kakà commosso prima del derby: è entrato nella Hall of Fame del Milan
Lacrime sul viso di Kakà prima del derby di Milano: commosso, il brasiliano è stato premiato per essere entrato ufficialmente nella Hall of Fame del Milan.
20:39
Roma a -1 dall'Inter dopo la vittoria di Udine: la classifica aggiornata
La Roma ha vinto a Udine nel tardo pomeriggio odierno, accorciando ulteriormente la classifica a pochi minuti dal derby di Milano. LA CLASSIFICA AGGIORNATA
20:36
Calhanoglu a Sky: "Bisogna avere la testa giusta, il derby è sempre il derby"
"Il derby è sempre il derby. Noi vogliamo vincere e regalare questa partita e questa vittoria ai nostri tifosi. Non guardiamo indietro, pensiamo ad oggi. Conta più oggi, noi siamo preparati per questo. Quale sarà la chiave della partita? Secondo me, giocando tanti derby, bisogna avere la testa giusta e restare lucidi, senza perdere la testa. Conta più di tattica e altro", parola di Calhanoglu.
20:35
De Winter a Sky: "Vogliamo vincere e ritrovare energia"
Così De Winter a Sky Sport: "Lo abbiamo preparato come sempre, cerchiamo di vincere e ritrovare energia, che ci è mancata nell'ultima partita. Tatticamente siamo pronti. Lo schieramento dell'Inter? Penso che abbiamo una base chiara, ci fidiamo di questo. C'è solo un risultato stasera, partita importante per la città, per i giocatori, per tutti. Il campionato è un discorso diverso, va su tutto l'anno. Noi cerchiamo di vincere la partita oggi".
20:31
Marotta sulle prossime elezioni federali: "Sono state scritte cose inesatte"
Marotta si è poi espresso anche sulle nuove elezioni Figc e sulla candidatura di Adriano Galliani: "Oggi sono qui in rappresentanza dell'Inter e voglio parlare del derby. Dico solo che sono state scritte cose inesatte e quanto prima sarà un po' precisate. Credo che tutti vogliano il bene del calcio italiano. Quello che si fa, anche se c'è una contrapposizione forte tra le parti, si fa per far sì che il nostro movimento calcistico riacquisti valore, dal punto di vista del campo e della competitività nostra nelle varie competizioni europee e mondiali. Di questo, però, ne parliamo più avanti, oggi concentrati su quello che deve succedere in questa serata".
20:26
Marotta a Sky: "Stadio progetto stratosferico"
Così Beppe Marotta a Sky Sport: "Dobbiamo ricordare il passato e il presente di questo stadio, ciò che ha rappresentato, ma dobbiamo guardare anche al futuro. Stadi sicuri, stadi ospitali, che garantiscono maggiori introiti alle società, il che non è un aspetto marginale. Va applaudito ciò che è stato fatto. Da parte nostra Oaktree e dall'altra RedBird, hanno fatto uno sforzo tenace, fino ad arrivare al giorno zero e alla presentazione di un progetto stratosferico. La tendenza negli ultimi derby? Un derby, una stracittadina, ha un valore unico, come tale va vissuto. Spero vivamente sia uno spot per il nostro calcio, il segnale viene diffuso in migliaia di Paesi, quindi mi augura sia uno spettacolo per tutti. Vogliamo vincere, siamo motivati per farlo, massimo rispetto per l'avversario".
20:23
Cardinale a Dazn: "Sarà una grande notte. Lo stadio? Sarà il migliore al mondo""
Gerry Cardinale è poi intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Sarà una grande notte, si percepisce l'elettricità nell'aria, sarà sicuramente una grandissima partita. Le nostre ambizioni? Come ho fatto negli Stati Uniti con RedBird, voglio fare lo stesso con il Milan, non solo in Italia. Serve che ognuno fa il suo, se ognuno fa il suo potremo tornare ai massimi livelli. Il nuovo stadio? La Scala del Calcio 2.0, l'importanza di avere uno stadio così, per il calcio milanese e per il movimento calcio italiano. Sarà lo stadio migliore al mondo. Amorim? Ruben è il mio uomo, il mio allenatore".
20:22
Marotta: "Il derby ha un sapore particolare"
"Il derby ha un sapore particolare, un fascino unico. Mi auguro che sia uno spot vincente per il nostro calcio, per il nostro movimento calcistico, anche perché ci sono decine di milioni di spettatori che ci guardano. Veniamo da un ciclo negativo nei derby e vogliamo interromperlo con tutta la forza e tutta la motivazione, spero che sia la serata giusta. Partita interlocutoria, in un contesto di un calendario che mette in palio tanti punti e tante partite da disputare", parola di Marotta.
20:17
Inter, il presidente Marotta sul nuovo stadio di Milano: "Era un'esigenza"
Così il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a Dazn: "Emozionato per quanto visto l'altroieri, siamo davanti a un'innovazione, guardando al futuro con il massimo rispetto di questa struttura, San Siro, che ha restituito valori ed emozioni profonde in questi decenni. E lo farà ancora per qualche anno. Bisogna guardare avanti e al futuro, c'era l'esigenza di uno stadio nuovo, che risponda all'esigenza dal punto di vista architettonico e della sicurezza, dell'ospitalità, che vada di pari passo alle strutture che vediamo oggi in giro per l'Europa e nel mondo. Eravamo fanalino di coda in Italia, questo stadio ci farà guadagnare delle posizioni. Bisogna dare atto ai due azionisti dei club, parte Milan e Oaktree da parte dell'Inter, per quello che sarà uno sforzo finanziario notevolissimo, che serve a regalare ai due club e all'Italia un impianto architettonico straordinario".
20:12
È il momento dell'Inter
Entra in campo anche l'Inter di Cristian Chivu, accolta dai fischi dei tifosi "di casa". Si accende l'atmosfera a San Siro.
20:11
Entra in campo il Milan per il riscaldamento
Ovazione del pubblico rossonero per l'ingresso in campo del Milan di Ruben Amorim, pronto ad iniziare la fase di riscaldamento.
20:08
Calhanoglu: "Motivazione sì, ma senza perdere la testa"
"Dobbiamo avere sicuramente la motivazione, ma non perdere la testa - ha detto Calhanoglu a Dazn -. Partite come quella di oggi, come il derby, bisogna essere sempre lucidi e avere la voglia di vincerlo, ma mantenendo sempre la testa, senza cadere nelle provocazioni degli avversari. I derby del passato non ci interessano, pensiamo a quello di oggi. Abbiamo voglia di vincerlo, ma dobbiamo essere concentrati e lucidi. Dobbiamo stare attenti, conosciamo le qualità del Milan, hanno giocatori che possono far male, anche in ripartenza. Proveremo a non lasciargli spazi, ma se una squadra che attacca molto alta, poi diventa anche difficile difendere. Anche loro sanno che possiamo fargli male".
20:06
De Winter: "Abbiamo una base chiara, ci fidiamo di questo"
Così Koni De Winter ai microfoni di Dazn: "Abbiamo una base chiara, ci fidiamo di questo. Questa partita la affrontiamo come ogni partita, siamo pronti, cerchiamo di vincerla. Cerchiamo di trovare l'energia che ci è mancata nell'ultima partita. Lo schieramento dell'Inter in attacco? Abbiamo una base, abbiamo principi, ci fidiamo di questo. Poi se qualcosa va storto durante la partita, il mister sarà pronto a cambiare. Il primo derby di Amorim? Non c'è bisogno di motivare la squadra per questa partita, tutti sentono quanto ci tiene la città e i tifosi".
20:05
Milan, Cardinale a Sky: "Vogliamo vincere, rispetto tanto l'Inter"
"Vogliamo vincere, ma il progetto stadio vede sicuramente una partnership tra noi e l'Inter. Rispetto tanto l'Inter, come società e come squadra", parola del presidente rossonero Cardinale. "Incredibile vedere tutta questa gente, non potrei chiedere altro. È l'apice per il calcio, sarà una partita importantissima. La cena con le leggende del Milan? Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice, per fare questo servono dei contenuti. Quando sono arrivato qui, ho capito subito l'importanza di questo e ovviamente le leggende del Milan sono alla base. Dobbiamo fare sempre più cose da questo punto di vista, creando anche delle partnership per arrivare dove vogliamo. Amorim? È il mio allenatore, abbiamo un grande rapporto, sta facendo un grandissimo lavoro, con la squadra e con i giocatori. È un vero coach, un vero manager, sta facendo crescere i giocatori ed è quello che voglio io da lui. Chi arriverà in vista di gennaio? Vogliamo essere attivi, anche io sarò qui per tanto tempo, cercando di sfruttare tutte le opportunità che ci saranno, anche a gennaio. Quando ho preso la proprietà di questo club, ho detto di voler tornare ai vertici con il Milan".
20:03
La scelta di Chivu in attacco
Per la prima volta in stagione, Chivu rinuncia al doppio centravanti. C'è solo Marcus Thuram al centro dell'attacco dell'Inter, con Diouf che dovrebbe agire alle spalle del francese. Secondo i canali social ufficiali nerazzurri, peraltro, potrebbe muoversi sulla trequarti offensiva anche Sucic.
19:52
Milan-Inter, è Guida l'arbitro del derby
Sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere l'attesissimo derby di Milano, in programma questa sera alle ore 20:45. Classe '81, si tratta di uno degli arbitri più esperti del massimo campionato italiano: per il fischietto campano, 43 incroci con il Milan, mentre sono 34 i precedenti con l'Inter. Sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato a Di Bello. In sala Var agiranno Mazzoleni e Camplone.
19:40
I giocatori a disposizione di Chivu
I giocatori a disposizione di Chivu: Di Gennaro, Taho, Stankovic, Zielinski, Bonny, Mkhitaryan, Dimarco, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli, Esposito.
19:37
I giocatori a disposizione di Amorim
A disposizione di Amorim: Bouyer, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Ossola, F. Terracciano, Perera, Menon, Vos, Cisse, Camarda.
19:33
Milan-Inter, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Milan-Inter
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos. Allenatore: Amorim.
INTER (3-5-1-1): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf; Thuram. Allenatore: Chivu.
19:30
Atmosfera da brividi a San Siro
E come sempre, derby fa rima con pubblico delle grandi occasioni. A San Siro è tutto pronto per una nuova notte magica a tinte rossonere e nerazzurre. Tra un'ora e quindici minuti il calcio d'inizio di Milan-Inter.
19:25
Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e streaming
Dove vedere Milan-Inter in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO
19:20
Tutte le curiosità prepartita
Milan-Inter, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)
19:15
Milan-Inter, è la notte del derby: alle 20:45 il calcio d'inizio
Scatta il conto alla rovescia per Milan-Inter, derby valido per la decima giornata di Serie A. A San Siro calcio d'inizio alle 20:45.
Stadio San Siro - Milano
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