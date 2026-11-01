Una Roma travolgente domina in casa dell'Udinese

Moviola Udinese-Roma: Maresca, gara tranquilla. Il gol di Zaniolo è ok

Il giudizio sulla direzione arbitrale della partita vinta 5-2 in Friuli dai giallorossi di Gasperini
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Patrick Iannarelli
Patrick Iannarelli

2 min

Pubblicato il 01.11.2026, 08:33

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Il poker giallorosso in 37 minuti gli facilita il compito, la partita scivola via senza troppi patemi e con pochissimi episodi dubbi. Dal punto di vista disciplinare non mancano alcune sbavature, ma nulla che possa far scendere il giudizio su Maresca (voto 6) sotto la sufficienza.

Eccessiva l'ammonizione a Cristante

Conferma la prova di Lecce, due le ammonizioni complessive, mantiene la media bassa grazie anche a come si sviluppa tutta la gara: corretta quella su Miller nel primo tempo, eccessiva quella comminata a Cristante. È pur vero che il centrocampista della Roma prende posizione commettendo fallo in attacco, ma non era da giallo.

 

Le pagelle della Roma nel 5-2 all'Udinese: Malen mostro, Cristante il migliore
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No rigore su Malen e poi su Castro

Al 40' della ripresa Castro si lamenta per un fallo di Kabasele in area, il contatto tra i due c'è, ma è abbastanza leggero, troppo poco per assegnare il penalty. Al 14' del primo tempo Malen e lo stesso Kabasele duellano su un pallone nell'area di rigore friulana, i due vanno a contrasto, ma non c'è fallo, l'attaccante giallorosso infatti si rialza e nemmeno accenna la protesta.

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