Moviola Milan-Inter: Guida assegna un rigore all'Inter, ma è petto di Gila. Salvato dall'OFR
L'episodio che fa discutere riguarda il fallo fischiato dal limite per un contatto tra Barella e Musah, situazione pericolosa che genera il 3-1 di Moreira. Il centrocampista rossonero è davanti al pallone dopo che il capitano nerazzurro ha perso il controllo, ma l'entità e la dinamica sono simili al contatto Thuram-De Winter. Manca coerenza scelte, resta il grande dubbio.
Guida sbaglia su Gila
Al 29'st Guida (voto 5) assegna un calcio di rigore all'Inter per un fallo di mano di Gila, ma il difensore del Milan prende il pallone nettamente col petto. Si salva (parzialmente) grazie all'OFR.
Thuram-De Winter da 'soglia alta', ma senza coerenza
Al 40' del primo tempo, invece, Thuram rimane a terra in area rossonera dopo un colpo ricevuto da De Winter, l'attaccante è davanti, il difensore rischia parecchio. È un'interpretazione da campo che potrebbe anche essere corretta (basandosi sulla "soglia alta" decisa ad inizio stagione e ribadita dallo stesso Orsato), ma il metro subito dopo cambia. Se si opta per non fischiare fallo su Thuram, ci si aspetta che su Musah ci sia la medesima interpretazione. Discorso identico in caso di decisione contraria.
VAR: Mazzoleni 6
Non può intervenire sul contatto Thuram-De Winter, salva il collega richiamandolo all'OFR dopo il rigore assegnato all'Inter per un presunto fallo di mano di Gila.
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