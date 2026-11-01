Moviola Milan-Inter: Guida assegna un rigore all'Inter, ma è petto di Gila. Salvato dall'OFR

L'episodio che fa discutere riguarda il fallo fischiato dal limite per un contatto tra Barella e Musah, situazione pericolosa che genera il 3-1 di Moreira. Il centrocampista rossonero è davanti al pallone dopo che il capitano nerazzurro ha perso il controllo, ma l'entità e la dinamica sono simili al contatto Thuram-De Winter. Manca coerenza scelte, resta il grande dubbio.