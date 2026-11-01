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Dove vedere Lazio-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Con un risultato positivo la squadra biancoceleste diventerebbe capolista solitaria: le probabili formazioni e le info per seguire il match
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2 min

Pubblicato il 01.11.2026, 09:18 (Aggiornato il 01.11.2026, 09:55)

Serie ALazioCagliari

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Prosegue la decima giornata di Serie A, un turno che potrebbe regalare la prima capolista solitaria di questa stagione. Dopo la sconfitta dell'Inter nel derby, con un risultato positivo contro il Cagliari la Lazio di Gattuso guarderebbe tutti dall'alto. I sardi vogliono evitare il quarto ko consecutivo.

Lazio-Cagliari, l'orario

Il calcio di inizio di Lazio-Cagliari è previsto oggi, domenica 1 novembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitrerà il match il sig. Colombo della sezione di Como.

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Dove vedere Lazio-Cagliari in diretta tv

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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