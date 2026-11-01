Dove vedere Como-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della decima giornata di Serie A si apre a Como. La squadra di Fabregas davanti al proprio pubblico è alla ricerca del quarto successo consecutivo. Contro, ci sarà il Venezia di Nicola, che da quando siede sulla panchina dei lagunari ha collezionato una vittoria e due sconfitte, con la squadra ancora all'ultimo posto solitario.
Como-Venezia, l'orario
Il calcio di inizio di Como-Venezia è previsto oggi, domenica 1 novembre, alle ore 12:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitrerà il match il sig. Ferrieri Caputi della sezione di Livorno.
Dove vedere Como-Venezia in diretta tv
Como-Venezia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Venezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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