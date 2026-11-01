Dove vedere Frosinone-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
Prosegue la decima giornata di Serie A. Allo "Stirpe" il sorprendente Frosinone di Alvini vuole dare seguito al proprio percorso nei primi posti in classifica. L'avversaria sarà il Torino di Abate, sconfitta nel turno infrasettimanale dopo tre vittorie consecutive.
Frosinone-Torino, l'orario
Il calcio di inizio di Frosinone-Torino è previsto oggi, domenica 1 novembre, alle ore 15:00 allo stadio "Stirpe" di Frosinone. Arbitrerà il match il sig. Mucera della sezione di Palermo.
Dove vedere Frosinone-Torino in diretta tv
Frosinone-Torino sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Frosinone-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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