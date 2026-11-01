Dove vedere Juve-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della decima giornata di Serie A si chiude a Torino. La Juventus di Spalletti, dopo la pesante sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Genoa, ospita all'Allianz Stadium il Napoli di Allegri (squalificato), che invece nell'ultimo turno ha battuto per 4-1 il Monza.
Juve-Napoli, l'orario
Il calcio di inizio di Juve-Napoli è previsto oggi, domenica 1 novembre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Arbitrerà il match il sig. Sozza della sezione di Seregno.
Dove vedere Juve-Napoli in diretta tv
Juve-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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