Dove vedere Juve-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

All'Allianz Stadium la squadra di Spalletti ospita quella di Allegri: le probabili formazioni e le info per seguire il match
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Pubblicato il 01.11.2026, 10:10

Serie AJuventusnapoli

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La domenica della decima giornata di Serie A si chiude a Torino. La Juventus di Spalletti, dopo la pesante sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Genoa, ospita all'Allianz Stadium il Napoli di Allegri (squalificato), che invece nell'ultimo turno ha battuto per 4-1 il Monza.

Juve-Napoli, l'orario

Il calcio di inizio di Juve-Napoli è previsto oggi, domenica 1 novembre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Arbitrerà il match il sig. Sozza della sezione di Seregno.

Dove vedere Juve-Napoli in diretta tv

Juve-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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