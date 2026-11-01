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Dove vedere Lecce-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Di Francesco ospita quella di De Rossi: le probabili formazioni e le info per seguire il match
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Pubblicato il 01.11.2026, 10:25

Serie AGenoaLecce

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Prosegue la decima giornata di Serie A, un turno che potrebbe regalare la prima capolista solitaria di questa stagione. Dopo la sconfitta dell'Inter nel derby, con un risultato positivo contro il Cagliari la Lazio di Gattuso guarderebbe tutti dall'alto. I sardi vogliono evitare il quarto ko consecutivo.

Lecce-Genoa, l'orario

Il calcio di inizio di Lecce-Genoa è previsto oggi, domenica 1 novembre, alle ore 15:00 allo stadio "Via del Mare" di Lecce. Arbitrerà il match il sig. Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Dove vedere Lecce-Genoa in diretta tv

Lecce-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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