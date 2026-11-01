Dove vedere Lecce-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario
Prosegue la decima giornata di Serie A, un turno che potrebbe regalare la prima capolista solitaria di questa stagione. Dopo la sconfitta dell'Inter nel derby, con un risultato positivo contro il Cagliari la Lazio di Gattuso guarderebbe tutti dall'alto. I sardi vogliono evitare il quarto ko consecutivo.
Lecce-Genoa, l'orario
Il calcio di inizio di Lecce-Genoa è previsto oggi, domenica 1 novembre, alle ore 15:00 allo stadio "Via del Mare" di Lecce. Arbitrerà il match il sig. Marchetti della sezione di Ostia Lido.
Dove vedere Lecce-Genoa in diretta tv
Lecce-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Genoa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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