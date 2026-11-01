Cagliari, Venezia e Sassuolo sulle elezioni Figc: "Vogliamo conoscere le priorità di Malagò e Galliani"
Si avvicinano le elezioni per la presidenza della Figc, in cui si sfideranno Adriano Galliani e Giovanni Malagò, attuale commissario. L'appuntamento è fissato al 14 dicembre. A poco più di un mese dall'espressione del voto, tre società di Serie A non hanno ancora deciso chi sostenere. Parliamo di Cagliari, Sassuolo e Venezia le quali, attraverso un comunicato congiunto, hanno espresso la volontà di "approfondire le proposte per il futuro" di entrambi i candidati.
Cagliari, Sassuolo e Venezia, il comunicato: "Importante un confronto sui programmi e sulle prospettive"
"Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC". Si apre così la nota congiunta delle tre società: "I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento".
"Vogliamo conoscere le priorità dei programmi"
La volontà delle tre società, quindi, è quella di approfondire al meglio i programmi di entrambi i candidati prima di schierarsi. "Nel confermare la stima per Adriano Galliani e Giovanni Malagò, figure di riconosciuta autorevolezza ed esperienza, i Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle". Quindi, l'invito è ribadito in chiusura del comunicato: "Con questo spirito, esprimono la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo con entrambi, nell’interesse dell’intero movimento calcistico italiano".
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