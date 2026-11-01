Cagliari, Venezia e Sassuolo sulle elezioni Figc: "Vogliamo conoscere le priorità di Malagò e Galliani"

Si avvicinano le elezioni per la presidenza della Figc, in cui si sfideranno Adriano Galliani e Giovanni Malagò, attuale commissario. L'appuntamento è fissato al 14 dicembre. A poco più di un mese dall'espressione del voto, tre società di Serie A non hanno ancora deciso chi sostenere. Parliamo di Cagliari, Sassuolo e Venezia le quali, attraverso un comunicato congiunto, hanno espresso la volontà di "approfondire le proposte per il futuro" di entrambi i candidati.

Cagliari, Sassuolo e Venezia, il comunicato: "Importante un confronto sui programmi e sulle prospettive" "Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC". Si apre così la nota congiunta delle tre società: "I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento".