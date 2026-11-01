Al Como basta un rigore di Da Cunha: Venezia ko, Fabregas vola al quarto posto

Primo tempo ricco di emozioni: Da Cunha porta avanti il Como dal dischetto

Nei primi minuti è il Como a dettare il ritmo della partita. I padroni di casa fanno girare il pallone da una parte all'altra del campo, cercando di trovare il varco giusto nella difesa veneta. Al 4' Couto prova a dare vivacità sulla corsia destra, ma Mazzocchi è attento e riesce a fermarlo. Poco dopo è ancora il brasiliano a cercare il cross, senza però trovare compagni pronti alla deviazione vincente. La squadra di Fabregas continua a spingere: al 10' Douvikas tenta di costruirsi da solo un'occasione in area, ma la difesa veneziana riesce a chiudergli lo spazio. Al 14' arriva la prima vera occasione della partita: Nico Paz inventa un pallone verticale per Douvikas, che controlla e calcia di destro. La conclusione viene deviata da Moreno e termina a pochi centimetri dal palo. Al 20' è ancora Douvikas a cercare la porta, questa volta dopo una bella combinazione sulla destra con Couto. L'attaccante greco prova a girarsi e a calciare, ma Juan Jesus si oppone. La pressione lariana aumenta minuto dopo minuto e al 25' arriva un'altra grande occasione: Kaiki si accende sulla sinistra, salta l'uomo e mette un pallone invitante al centro dell'area. Da Cunha controlla e calcia di sinistro, ma Stankovic si supera con un intervento straordinario. La partita sembra ormai indirizzata su un copione preciso, ma al 28' arriva un episodio inatteso. L'arbitro Ferrieri Caputi ravvisa un tocco di mano di Milla in area e indica il dischetto: calcio di rigore per il Venezia. Il direttore di gara viene però richiamato al monitor e cambia la propria decisione, revocando il rigore. Scampato il pericolo, il Como torna immediatamente ad attaccare e al 32', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Kempf si coordina e prova la conclusione al volo. Stankovic respinge, il pallone resta pericolosamente in area, con Douvikas che si avventa sulla ribattuta, senza però riuscire a trovare la deviazione vincente da pochi passi. Il vantaggio del Como sembra nell'aria e arriva al 41', quando Nico Paz allarga per Baturina, che serve Douvikas in area. Il greco viene travolto da Juan Jesus mentre cerca di arrivare sul pallone. L'arbitro non ha dubbi: calcio di rigore per il Como e cartellino giallo per il capitano veneziano. Sul dischetto si presenta Da Cunha che, con il sinistro, spiazza Stankovic e fa esplodere il 'Sinigaglia'. Il Venezia prova a reagire e in pieno recupero Busio apre per Hainaut, ma la conclusione del francese termina sull'esterno della rete. È l'ultimo sussulto di un primo tempo ricco di episodi e occasioni.

Il Como gestisce e festeggia la quarta vittoria consecutiva

Nella ripresa la squadra di casa continua a tenere in mano il pallino del gioco e, al 51', va a un passo dal raddoppio con Baturina. Il talento croato prova la conclusione con il destro, respinta in tuffo dal solito attento Stankovic. Il Como abbassa i ritmi asfissianti del primo tempo, pur senza rinunciare a proporsi in avanti alla ricerca del gol del 2-0, mentre Nicola si gioca la carta Yeboah (in campo al 55' al posto di Lauberbach, dentro anche Kike Perez per Busio) per dare vivacità alla fase offensiva arancioneroverde. Il Venezia ci crede, ma gli ospiti devono concedere giocoforza spazi e occasioni ai padroni di casa: al 72' un intervento provvidenziale di Moreno, di testa, su Douvikas pronto a colpire verso lo specchio. Un minuto dopo Couto tenta la conclusione sfiorando il palo. Nel finale il Como gestisce il gol del vantaggio: la squadra di Fabregas non rischia nulla e, dopo 5' di recupero, festeggia un successo che la proietta al quarto posto solitario in classifica.