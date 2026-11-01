Boom d'ascolti per il derby della Madonnina su Sky: oltre 2 milioni di spettatori unici

Il derby della Madonnina si conferma uno degli appuntamenti televisivi più seguiti della stagione calcistica. La sfida di San Siro tra Milan e Inter ha catalizzato l’attenzione del pubblico italiano sui canali Sky e NOW, trascinando anche gli ascolti degli approfondimenti prima e dopo la partita. Nella stessa serata, le piattaforme hanno registrato numeri importanti anche sul fronte dei motori, grazie alle qualifiche del Gran Premio del Messico . A diffondere i dati è stata la stessa Sky con una nota ufficiale.

Il derby fa il pieno su Sky e NOW

Questo il comunicato pubblicato dall’emittente: "Grandi ascolti per il derby di Milano e la Formula 1 su Sky e NOW. Il big match di San Siro tra Milan e Inter – in diretta ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – è stato seguito da 1 milione 400 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 200 mila spettatori unici e l’8% di share TV. Ottimi dati anche per gli studi, con Sky Saturday Night che nel prepartita ha raccolto 340 mila spettatori medi complessivi in total audience, mentre il postpartita ha registrato oltre 360 mila spettatori medi".

Ottimi risultati anche per le qualifiche della Formula Uno, andate in onda nella stessa serata di Milan-Inter: "Nella stessa serata, grande seguito anche per le qualifiche del GP del Messico di Formula 1 che, alle 22 su Sky Sport F1, totalizzano 615 mila spettatori medi complessivi in total audience e il 3,8% di share TV".