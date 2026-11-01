Rimonta da sogno della Lazio: Cagliari ko, Pinamonti decisivo. Gattuso è primo a +3 sull'Inter

La Lazio ribalta il Cagliari e conquista il primo posto in solitaria. All’Olimpico finisce 2-1 per i biancocelesti , che vanno sotto con Nzola , pareggiano con Isaksen e trovano il sorpasso nel finale grazie al secondo gol stagionale di Pinamonti . Gattuso approfitta del passo falso dell'Inter nel derby e si mette davanti a tutti con tre punti di vantaggio. L'unica nota negativa della giornata per la Lazio arriva dall'infortunio di Zaccagni , uscito al 55' per un problema alla coscia . Per la squadra di Pisacane arriva la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

Lazio-Cagliari, Isaksen risponde a Nzola

Primo tempo equilibrato all’Olimpico, che si chiude sull’1-1. Dopo un avvio in cui i padroni di casa gestiscono il possesso senza trovare spazi contro un Cagliari compatto e basso, i biancocelesti si affacciano dalle parti di Caprile prima con Frattesi e poi con il tiro a giro di Zaccagni. In entrambi i casi Caprile blocca senza problemi. Al 20' arriva il gol della squadra di Pisacane: Fadera si libera sul fondo e mette in mezzo un pallone sporco, che Nzola, in caduta, devia alle spalle di Mandas. La Lazio accusa il colpo ma reagisce. Dopo un colpo di testa di Floriani su cross di Zaccagni, al 36' arriva il pareggio: Taylor apre di tacco per Noslin, che serve Isaksen al limite, e il danese trova una conclusione morbida che si infila sotto la traversa. Nel finale il Cagliari sfiora il nuovo vantaggio con il destro a incrociare di Fazzini, di poco a lato.

Pinamonti manda in estasi la Lazio

La Lazio alza il ritmo nella ripresa ma fatica a sfondare, mentre il Cagliari si fa vedere con Zé Pedro, che di spalla su corner manda alto, e con un rasoterra di Adopo bloccato da Mandas. La pressione biancoceleste cresce dopo i cambi. Caprile smanaccia una punizione velenosa di Taylor, poi al 62' Dele-Bashiru finisce a terra in area dopo un contrasto con Rodriguez, ma per Colombo non c’è nulla. Taylor sfiora il palo in mischia al 71' e Isaksen manca la porta di poco con un mancino a giro. L'estasi per la Lazio arriva all'83': cross di Isaksen dalla destra, sponda di Pedraza e colpo di testa di Pinamonti, tutto solo in area. Secondo gol stagionale per l'attaccante che lancia i suoi al primo posto in classifica. Nel recupero arriva anche il secondo giallo per Obert.