Il Frosinone non si ferma più: Torino battuto, Alvini è sesto. Ansia per le condizioni di Raimondo

Il Frosinone non si ferma più. La squadra di Alvini, rivelazione di questo inizio di stagione, supera 2-0 in casa il Torino nel match valido per la decima giornata di Serie A e ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro giornate, salendo a 20 punti, a meno uno dal Milan quinto in classifica. Decisiva la rete di Ghedjemis in avvio ripresa su assist dell'altro esterno offensivo, Kvernadze. I ciociari vanno poi più volte vicini al raddoppio con un doppio tentativo di Birlingea, con un sinistro sul palo più di Ghedjemis e con un palo scheggiato da Calò, che nel finale trova la rete del 2-0 che chiude definitivamente la partita. I granata, pericolosi con una conclusione da fuori di Vlasic e con un tentativo di Comuzzo, incassano la seconda sconfitta di fila e restano fermi a 13 punti.