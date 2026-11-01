Il Frosinone non si ferma più: Torino battuto, Alvini è sesto. Ansia per le condizioni di Raimondo
Il Frosinone non si ferma più. La squadra di Alvini, rivelazione di questo inizio di stagione, supera 2-0 in casa il Torino nel match valido per la decima giornata di Serie A e ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro giornate, salendo a 20 punti, a meno uno dal Milan quinto in classifica. Decisiva la rete di Ghedjemis in avvio ripresa su assist dell'altro esterno offensivo, Kvernadze. I ciociari vanno poi più volte vicini al raddoppio con un doppio tentativo di Birlingea, con un sinistro sul palo più di Ghedjemis e con un palo scheggiato da Calò, che nel finale trova la rete del 2-0 che chiude definitivamente la partita. I granata, pericolosi con una conclusione da fuori di Vlasic e con un tentativo di Comuzzo, incassano la seconda sconfitta di fila e restano fermi a 13 punti.
Frosinone, ansia per Raimondo: cosa è successo
Alla mezz'ora del match, però, l'infortunio di Raimondo: il capocannoniere del campionato riporta problemi alla caviglia destra dopo un brutto intervento di Aboukhlal. L'attaccante si è seduto in panchina ed è apparso visibilmente nervoso, forse consapevole dell'entità del problema che sarà valutato nelle prossime ore.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS