De Rossi inarrestabile: Osmajic e Messias stendono il Lecce, a Di Francesco non basta Maleh
Non si ferma più il Genoa di Daniele De Rossi: 2-1 allo stadio Via del Mare - Ettore Giardiniero, battuto il Lecce di Di Francesco, terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque partite. Momentaneo balzo al decimo posto in classifica. Prestazione solida e tenace nel momento in cui i padroni di casa hanno riaperto la partita provando a ripotare il match in equilibrio.
Apre Osmajic, raddoppia Messias, accorcia Maleh. Genoa avanti all'intervallo
Il Genoa parte bene, il Lecce prova ad alzare il pressing. Il primo pericolo è creato da Wiafe: cambio gioco di El Shaarawy, in palla, sponda di Ellertsson, tiro dal limite dell'ex Modena, di poco sul fondo. All'11' Genoa in vantaggio: palla messa in mezzo da Messias dalla sinistra, Osmajic è il più lesto di tutto a impattarlo e non lascia scampo a Falcone trovando il suo quarto gol in rossoblù. Sulle ali dell'entusiasmo ci prova El Shaarawy, che non inquadra lo specchio della porta. La reazione del Lecce è affidat a Gorter, che impegna Bijlow con una conclusione dal limite dell'area di rigore. Ma al 28' il Genoa raddoppia al termine di una splendida azione, tutta di prima: la firma è di Messias, l'assist di El Shaarawy. Falcone saltato e battuto. Vola il Grifone. Il Lecce non ci sta. N'Dri ci prova al vilo su invito di Monteiro. E al 40' è Maleh a dimezzare lo svantaggio, su punizione. Tiro deviato dalla barriera in maniera decisiva. Il Lecce pareggia in pieno recupero, ma Stulic viene fermato dal Var: l'ultimo tocco, su invito di Gallo, è di mano. Si va al riposo sul risultato di Lecce-Genoa 1-2.
Palo di El Shaarawy, Bijlow decisivo, il Genoa passa a Lecce: 2-1
Rincuorato dall'essere tornat in partita, il Lecce riparte spingendo sull'acceleratore: colpo di testa di Thiago Gabriel su corner di Gallo, ma a gioco fermo (fallo in attacco). Poi Gallo testa i riflessi di Bijlow, che alza sopra la traversa. Al 55' El Shaarawy sfiora il colpo del ko: tiro a giro, palo esterno. Via alla girandola delle sostituzioni. Il Genoa si dimostra capace di soffrire e prova a chiudere la gara non appena ne ha l'opportunità: brutta palla persa da Ngom, Vitinha sciupa da ottima posizione. Il Lecce sfiora il pari nelle battute finali: Ngom ci prova, Bijlow è provvidenziale nello scongiurare una sfortunata deviazione di Ostigard, Esteban manca il tap-in. L'ultimo sussulto è una stoccata di Vitinha. Ma il risultato non cambia più. Il Genoa vince 2-1 a Lecce. Colpaccio in chiave salvezza.
Nel prossimo turno Genoa-Milan e Torino-Lecce
Nel prossimo turno, l'ultimo prima della seconda sosta per le nazionali, il Genoa ospiterà il Milan (domenica 8 ottobre, ore 15). Il Lecce sarà invece impegnato in trasferta contro il Torino (sabato 7 novembre, ore 15).
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