De Rossi inarrestabile: Osmajic e Messias stendono il Lecce, a Di Francesco non basta Maleh

Apre Osmajic, raddoppia Messias, accorcia Maleh. Genoa avanti all'intervallo

Il Genoa parte bene, il Lecce prova ad alzare il pressing. Il primo pericolo è creato da Wiafe: cambio gioco di El Shaarawy, in palla, sponda di Ellertsson, tiro dal limite dell'ex Modena, di poco sul fondo. All'11' Genoa in vantaggio: palla messa in mezzo da Messias dalla sinistra, Osmajic è il più lesto di tutto a impattarlo e non lascia scampo a Falcone trovando il suo quarto gol in rossoblù. Sulle ali dell'entusiasmo ci prova El Shaarawy, che non inquadra lo specchio della porta. La reazione del Lecce è affidat a Gorter, che impegna Bijlow con una conclusione dal limite dell'area di rigore. Ma al 28' il Genoa raddoppia al termine di una splendida azione, tutta di prima: la firma è di Messias, l'assist di El Shaarawy. Falcone saltato e battuto. Vola il Grifone. Il Lecce non ci sta. N'Dri ci prova al vilo su invito di Monteiro. E al 40' è Maleh a dimezzare lo svantaggio, su punizione. Tiro deviato dalla barriera in maniera decisiva. Il Lecce pareggia in pieno recupero, ma Stulic viene fermato dal Var: l'ultimo tocco, su invito di Gallo, è di mano. Si va al riposo sul risultato di Lecce-Genoa 1-2.