Juve-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi in diretta

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Parla Manna

"Con i giocatori bisogna avere pazienza, ma neanche troppa. In generale, il tifoso non ha mai pazienza. Lucca ha fatto bene prima di arrivare a Napoli, ma ogni giorno deve dimostrare di valere questa maglia. Oggi ha la possibilità di giocare dal primo minuto e mi aspetto una prestazione importante da parte sua. Marianucci? È in crescita e ha energia: ci può dare una grande mano, visto come stiamo giocando in questo momento". Queste le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, ai microfoni di Dazn, nel corso del prepartita di Juventus-Napoli. "E' una partita importante, perché in questo campionato non abbiamo mai fatto due vittorie di fila. Bisogna dar continuità contro una squadra forte come la Juve, che non è da sottovalutare, seppur in un periodo negativo. Questa settimana loro sono andati in ritiro e si sono compattati. Mi aspetto che partano forte e che ci mettano in difficoltà. Noi, però, abbiamo i mezzi per affrontare questa partita che sarà molto lunga e che richiederà parecchia concentrazione", ha aggiunto Manna.