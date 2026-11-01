Serie A
domenica 1 novembre 2026
Allianz Stadium
20:45
Serie A
domenica 1 novembre 2026
Allianz Stadium
Arbitro Simone Sozza
Arbitro Simone Sozza
Juve-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi in diretta
Il posticipo della decima giornata di Serie A è uno dei big match più sentiti. All'Allianz Stadium va in scena Juve-Napoli. Allegri ritorna a Torino ma non sarà in panchina perché squalificato, al suo posto ci sarà Landucci. Anche Spalletti ritroverà una sua ex squadra con cui si è tolto grandi soddisfazioni. Segui il match in diretta con noi.
20:23
Parla Manna
"Con i giocatori bisogna avere pazienza, ma neanche troppa. In generale, il tifoso non ha mai pazienza. Lucca ha fatto bene prima di arrivare a Napoli, ma ogni giorno deve dimostrare di valere questa maglia. Oggi ha la possibilità di giocare dal primo minuto e mi aspetto una prestazione importante da parte sua. Marianucci? È in crescita e ha energia: ci può dare una grande mano, visto come stiamo giocando in questo momento". Queste le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, ai microfoni di Dazn, nel corso del prepartita di Juventus-Napoli. "E' una partita importante, perché in questo campionato non abbiamo mai fatto due vittorie di fila. Bisogna dar continuità contro una squadra forte come la Juve, che non è da sottovalutare, seppur in un periodo negativo. Questa settimana loro sono andati in ritiro e si sono compattati. Mi aspetto che partano forte e che ci mettano in difficoltà. Noi, però, abbiamo i mezzi per affrontare questa partita che sarà molto lunga e che richiederà parecchia concentrazione", ha aggiunto Manna.
20:05
Fuori anche Milinkovic-Savic
Milinkovic-Savic non è in distinta per un leggero affaticamento muscolare.
19:42
Le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu; Bremer, Lucumi; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cabal; Alajbegovic; Kolo Muani, Woltemade.
NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Marin, Marianucci, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.
19:40
Problemi per Hojlund
Problema dell'ultim'ora per Allegri prima di Juve-Napoli. Hojlund verso il forfait per influenza
19:30
Dove vedere la partita
Juve-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento.
Allianz Stadium, Torino
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