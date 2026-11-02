Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Il Sassuolo di Alberto Aquilani , grande ex di giornata, ospita la Fiorentina di Paolo Vanoli in occasione della sfida valida per il decimo turno del campionato di Serie A . Viola reduci da un turno infrasettimanale che ha portato in dote solo un punto contro l' Atalanta di Sarri, mentre i neroverdi devono riscattare la pesante sconfitta interna con la Lazio di Gattuso, che ha messo in evidenza le attuali lacune difensive degli emiliani.

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.