Vanoli: "Col Sassuolo gara importante ma non spartiacque"

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida in programma oggi a Reggio Emilia: le probabili scelte di Aquilani e Vanoli
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Pubblicato il 02.11.2026, 09:15

Serie ASassuoloFiorentina

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Il Sassuolo di Alberto Aquilani, grande ex di giornata, ospita la Fiorentina di Paolo Vanoli in occasione della sfida valida per il decimo turno del campionato di Serie A. Viola reduci da un turno infrasettimanale che ha portato in dote solo un punto contro l'Atalanta di Sarri, mentre i neroverdi devono riscattare la pesante sconfitta interna con la Lazio di Gattuso, che ha messo in evidenza le attuali lacune difensive degli emiliani.

Sassuolo-Fiorentina, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 18:30 di oggi, lunedì 2 novembre, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, teatro del confronto tra il Sassuolo di Aquilani e la Fiorentina di Vanoli. Direzione di gara affidata al sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

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Dove vedere Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Sport e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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