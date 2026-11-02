Dove vedere Atalanta-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

A chiudere la decima giornata di Serie A sarà il confronto tra l' Atalanta di Maurizio Sarri e il Parma di Alberto Gilardino , protagoniste questa sera alla New Balance Arena di Bergamo. Nerazzurri reduci dal pareggio in extremis di Firenze, contro l'undici allenato da Paolo Vanoli, mentre i ducali vanno ancora a caccia della prima vittoria della nuova gestione tecnica. Appena cinque punti all'attivo per gli emiliani.

Dove vedere Atalanta-Parma in diretta tv

Atalanta-Parma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.