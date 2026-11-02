L'Atalanta crolla in casa: Fabbian, Lontani e un'autorete di Zappacosta condannano Sarri

E' notte fonda per l'Atalanta di Maurizio Sarri. La sfida della New Balance Arena, che ha chiuso ufficialmente la decima giornata di campionato, si è chiusa con il successo esterno del Parma, che ha espugnato Bergamo con un netto 3-0, grazie ai gol di Fabbian e Lontani e all'autorete di Zappacosta. Per Gilardino è la prima vittoria da tecnico dei gialloblù. Un successo che permette agli emiliani di raggiungere quota 8, allontanandosi dalla zona calda e portandosi a meno tre dall'Atalanta. I nerazzurri di Sarri (alla quinta sconfotta in dieci gare) restano fermi a quota 11.

Fabbian rompe l'equilibrio

In un primo tempo a tinte nerazzurre (71% di possesso palla e otto tiri totali) è il Parma ad andare al riposo in vantaggio. Frutto di un colpo di testa di Fabbian su corner. L'ex centrocampista di Bologna e Fiorentina, dimenticato dalla difesa nerazzurra, è bravo a schiacciare in rete sul primo palo. Il gol arriva al 41', proprio nel momento in cui gli uomini di Sarri rifiatavano dopo un primo tempo giocato a buon ritmo. E nel quale avevano sfiorato più volte il vantaggio: De Ketelaere aveva lambito il palo al termine di una discesa personale, Zalewski e Krstovic non erano riusciti ad inquadrare la porta da sottomisura, mentre Ederson, con un bel tiro dal limite, aveva sfiorato il palo. Il vantaggio gialloblù scuote i padroni di casa, che nel finale del primo tempo vanno ad un passo dal pareggio: Zalewski prima impegna il portiere Daffara con una girata insidiosa, poi mette in mezzo un pallone invitante sul quale Rowe (partito in fuorigioco) arriva con un attimo di ritardo.

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Zappacosta batte Carnesecchi, poi gioiello di Lontani

La ripresa inizia con un cambio nel Parma: Gilardino lascia negli spogliatoi Drobnic e inserisce Ndiaye. Dopo due minuti gli ospiti trovano il raddoppio: Toure si invola sulla destra e mette in mezzo, Zappacosta per anticipare Lontani, realizza la più classica delle autoreti. I padroni di casa provano a reagire, ma dopo un tentativo di Rowe respinto da Daffara, il Parma trova il tris: Lontani si libera con un tunnel di Pasalic e lascia partire un tiro insidioso che batte Carnesecchi. Sarri inserisce Elmas per Ederson e Sulemana per Rowe; Gilardino risponde con Ordonez per Lontani. I padroni di casa sfiorano il gol con Krstovic (bella risposta di Daffara), gli ospiti rispondono con un contropiede orchestrato da Fabbian e chiuso da un tiro di Ordonez che sfiora il palo. Gilardino cambia l'attacco e inserisce Elphege e Frigan per Toure e Fabian, Sarri risponde con Samardzic e Idele per Zalewski e Zappacosta. L'Atalanta spinge e sfiora il gol: Pasalic si avventa sul cross di Idele e colpisce la traversa da sottomisura, poi è Bernasconi a impegnare Daffara con una botta dal limite. E' l'ultima emozione: il Parma espugna Bergamo e regala a Gilardino la prima vittoria da tecnico dei gialloblù.

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