Colpo Fiorentina, seconda vittoria in campionato: Mastantuono e Valdepenas stendono il Sassuolo

Spettacolo e gol nella sfida tra Sassuolo e Fiorentina, con i viola che si impongono 4-2 in trasferta al termine di una gara ricca di emozioni. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa al 25': Fagioli perde un pallone sanguinoso in uscita, Laurienté ne approfitta e supera De Gea per l'1-0. La Fiorentina fatica a trovare spazi, ma riesce a rimettere in equilibrio il confronto proprio allo scadere del primo tempo. Njie serve Pellegrino, che protegge la sfera e trova il pareggio con una girata precisa.

La Fiorentina cala il poker contro il Sassuolo: decisivi Mastantuono e Valdepeñas nel finale La squadra viola rientra dagli spogliatoi con un altro passo e al 50' completa la rimonta. È Njie a prendersi la scena con una splendida conclusione dalla distanza: rientro sul destro e pallone spedito nell'angolo più lontano, senza possibilità d'intervento per Turati. Il Sassuolo, però, non si arrende e al 65' trova il 2-2 ancora con Laurienté, che controlla in area, supera Jimenez e lascia partire un destro potente sotto l'incrocio. La rete è accompagnata dalle proteste degli ospiti per un presunto tocco di mano nell'azione, ma per l'arbitro è tutto regolare.