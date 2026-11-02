Colpo Fiorentina, seconda vittoria in campionato: Mastantuono e Valdepenas stendono il Sassuolo
Spettacolo e gol nella sfida tra Sassuolo e Fiorentina, con i viola che si impongono 4-2 in trasferta al termine di una gara ricca di emozioni. A sbloccare il risultato sono i padroni di casa al 25': Fagioli perde un pallone sanguinoso in uscita, Laurienté ne approfitta e supera De Gea per l'1-0. La Fiorentina fatica a trovare spazi, ma riesce a rimettere in equilibrio il confronto proprio allo scadere del primo tempo. Njie serve Pellegrino, che protegge la sfera e trova il pareggio con una girata precisa.
La Fiorentina cala il poker contro il Sassuolo: decisivi Mastantuono e Valdepeñas nel finale
La squadra viola rientra dagli spogliatoi con un altro passo e al 50' completa la rimonta. È Njie a prendersi la scena con una splendida conclusione dalla distanza: rientro sul destro e pallone spedito nell'angolo più lontano, senza possibilità d'intervento per Turati. Il Sassuolo, però, non si arrende e al 65' trova il 2-2 ancora con Laurienté, che controlla in area, supera Jimenez e lascia partire un destro potente sotto l'incrocio. La rete è accompagnata dalle proteste degli ospiti per un presunto tocco di mano nell'azione, ma per l'arbitro è tutto regolare.
Mastantuono e Valdenpeñas decisivi
Nel finale la Fiorentina torna a spingere e trova il nuovo vantaggio al 79'. Gonçalves, entrato da pochi minuti, dialoga con Joao Mario e serve Mastantuono, che di prima intenzione batte Turati e firma il 3-2. Il Sassuolo prova a reagire, ma nel recupero arriva anche il colpo del definitivo ko: Valdenpeñas trova la rete del 4-2 e chiude definitivamente i conti. I viola tornano così alla vittoria dopo cinque partite, salendo a otto punti in classifica e agganciando propri i neroverdi al quindicesimo posto.
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