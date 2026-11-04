Arbitri undicesima giornata di Serie A: Napoli-Lazio a Pairetto, Fiorentina-Juve affidata a Colombo
L'AIA ha reso noto gli arbitri designati per l'undicesima giornata di Serie A: le partite sono in programm tra venedì 6 novembre e domenica 8 novembre. Per il big match tra Napoli e Lazio, al Maradona, designato l'arbitro Pairetto della sezione di Nichelino. Inter-Como affidata Chiffi di Padova. Per Fiorentina-Juventus designato Colombo di Como.
Serie A, le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata
- VENEZIA-UDINESE (Venerdì 6/11 h. 20.45)
SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
- CAGLIARI-FROSINONE (Sabato 7/11 h. 15.00)
AYROLDI
MORO – COLAIANNI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
- TORINO-LECCE (Sabato 7/11 h.15.00)
FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
- PARMA-BOLOGNA (Sabato 7/11 h. 18.00)
ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
- ROMA-SASSUOLO (Sabato 7/11 h. 20.45)
DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
IV: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
- NAPOLI-LAZIO (Domenica 8/11 h. 12.30)
PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
- GENOA-MILAN (Domenica 8/11 h. 15.00)
MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
- MONZA-ATALANTA (Domenica 8/11 h. 15.00)
ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
- INTER-COMO (Domenica 8/11 h. 18.00)
CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
- FIORENTINA-JUVENTUS (Domenica 8/11 h. 20.45)
COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
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