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Arbitri undicesima giornata di Serie A: Napoli-Lazio a Pairetto, Fiorentina-Juve affidata a Colombo

Rese note le designazioni per i match di campionato in programma tra venerdì e domenica nel prossimo fine settimana: Roma-Sassuolo, fischia Di Bello
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Pubblicato il 04.11.2026, 12:44

Arbitri Serie AArbitri undicesima giornata Serie AArbitriSerie A

L'AIA ha reso noto gli arbitri designati per l'undicesima giornata di Serie A: le partite sono in programm tra venedì 6 novembre e domenica 8 novembre. Per il big match tra Napoli e Lazio, al Maradona, designato l'arbitro Pairetto della sezione di Nichelino. Inter-Como affidata Chiffi di Padova. Per Fiorentina-Juventus designato Colombo di Como.

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Serie A, le designazioni arbitrali per l'undicesima giornata

  • VENEZIA-UDINESE (Venerdì 6/11 h. 20.45)

SACCHI J.L.

IMPERIALE – MONDIN

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

  • CAGLIARI-FROSINONE (Sabato 7/11 h. 15.00)

AYROLDI

MORO – COLAIANNI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: PRONTERA

  • TORINO-LECCE (Sabato 7/11 h.15.00)

FELICIANI

COSTANZO – GARZELLI

IV: CALZAVARA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

  • PARMA-BOLOGNA (Sabato 7/11 h. 18.00)

ZUFFERLI

TRINCHIERI – CHIAVAROLI

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

  • ROMA-SASSUOLO (Sabato 7/11 h. 20.45)

DI BELLO

PERETTI – SCATRAGLI

IV: ABISSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: GUIDA

  • NAPOLI-LAZIO (Domenica 8/11 h. 12.30)

PAIRETTO

TEGONI – PERROTTI

IV: MARINELLI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAZZOLENI

  • GENOA-MILAN (Domenica 8/11 h. 15.00)

MASSA

ALASSIO – ROSSI L.

IV: DOVERI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

  • MONZA-ATALANTA  (Domenica 8/11 h. 15.00)

ALLEGRETTA

VECCHI – BARONE

IV: SOZZA

VAR: LA PENNA

AVAR: FABBRI

  • INTER-COMO (Domenica 8/11 h. 18.00)

CHIFFI

COLAROSSI – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

  • FIORENTINA-JUVENTUS (Domenica 8/11 h. 20.45)

COLOMBO

BACCINI – CECCON

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

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